У Горлівці ЗСУ ліквідували бойовика "ДНР" і адепта "російської весни" Крикуленка, — ЗМІ

За інформацією журналістів, українська артилерія завдала високоточного удару по місцю скупчення донецьких бойовиків. Серед них перебував і "ексдепутат ДНР" Юрій Крикуленко на прізвисько "Беня".

Збройні Сили України ліквідували в окупованій Горлівці бойовика "ДНР" Юрія Крикуленка, який у 2014 році насаджував у регіоні ідеї "російського світу". Про це пише місцеве видання Gorlovka.ua.

Журналісти повідомляють, що українські військові завдали за допомогою артилерії високоточного удару по місцю концентрації донецьких бойовиків. Серед них був кримінальний авторитет, "ексдепутат ДНР" і власник розважального центру "Бермуди" Юрій Крикуленко на прізвисько "Беня".

Як уточнює видання, пропагандистські медіа намагаються, зі свого боку, поширити інформацію, що Кириленко помер через інфаркт. Однак це не відповідає дійсності, наголошують українські журналісти.

Інформацію про ліквідацію Крикуленка також підтвердило видання The Insider із посиланням на власне джерело в ЗСУ. Як повідомляється, українські військові вдарили по будівлі, де збиралися бойовики, серед яких був і Крикуленко. Джерело зазначило, що разом із кримінальним авторитетом загинуло щонайменше шестеро людей.

10 серпня стало також відомо, що в Горлівці знищено розважальний центр "Бермуди", що належав Крикуленку. Про це написав український журналіст Денис Казанський у себе в Telegram-каналі.

"У Горлівці внаслідок головотяпства зник нічний клуб "Бермуди", який належав "депутату ДНР", місцевому кримінальному авторитету Юрію Крикуленку на прізвисько Беня. Кажуть, там відбувалася якась важлива нарада, але хтось порушив техніку пожежної безпеки", — прокоментував він.

[ + – ] Нічний клуб "Бермуди" до пожежі [ + – ] Пожежа в клубі "Бермуди" в Горлівці

Хто такий Юрій Крикуленко?

До 2014 року Юрій Крикуленко був депутатом Горлівської міської ради. Однак потім перейшов на бік окупантів і активно просував у своєму місті ідею так званої "російської весни".

[ + – ] До 2014 року Крикуленко був депутатом Горлівської міської ради, але згодом перейшов на бік ворога

Входив у наближене коло "командира" так званого "Народного ополчення Донбасу" в Горлівці Ігоря Безлера.

Як пишуть місцеві журналісти, упродовж тривалого часу Крикуленко намагався відновити кримінальні схеми вивезення металобрухту. Однак після того, як Безлер виїхав із "ДНР", бойовик виявився втягнутим у конфлікт із іншим горлівським авторитетом Арменом Саркісяном, проте пізніше став його партнером. Разом вони займалися вивозом металобрухту, заправками та керували нічним клубом.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували Ольгу "Корсу" Качуру, яка командувала обстрілами на Донбасі. Уродженка Донецька перейшла на бік Росії під час служби в українській міліції у 2014 році. У "ДНР" назвали загибель Качури "трагічною".

Раніше українські військові ліквідували автора книги "Їх там немає" Іллю Мазаєва. Російський офіцер очолював зенітно-ракетний взвод ворожих військ.