ЗСУ ліквідували Ольгу "Корсу", яка командувала обстрілами на Донбасі (фото)

Уродженка Донецька перейшла на бік Росії під час служби в українській міліції у 2014 році. У "ДНР" назвали загибель Ольги Качури "трагічною".

Колишня співробітниця української міліції, яка перейшла на бік проросійських бойовиків "ДНР" у 2014 році Ольга "Корса" Качура загинула під час повномасштабної війни. Про це у Telegram-каналі в середу, 3 серпня, повідомив призначений російськими силами окупаційний "мер" Горлівки Іван Приходько.

"Трагічно загинула відважна та мудра жінка, яка стояла біля витоків Народної Міліції Донецької Народної Республіки. Качура Ольга Сергіївна, переможна та непохитна Корса!" — йдеться у повідомленні гауляйтера.

Приходько також уточнив, що Качура служила на посаді полковника і була командиром реактивного артилерійського дивізіону бойовиків.

Український журналіст Денис Казанський написав, що до 2014 року Качура служила в міліції Горлівки Донецької області, після чого перейшла на бік РФ і приєдналася до бойових формувань Ігоря Безлера, співробітника російської розвідки.

В СБУ раніше повідомляли, що Качура керувала дивізіоном "Градів" поблизу населених пунктів Іловайськ, Дебальцеве, Вуглегірськ, Маринівка, Авдіївка Донецької області, що призвело до масової загибелі людей. Український суд заочно засудив Качуру до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно снайпер Збройних сил України вбив командира 331 парашутно-десантного полку повітряно-десантних військ ЗС Росії Івана Поздєєва.

Також ми писали про те, як в екслідерів ЛДНР знайшлися паспорти, видані розвідкою РФ.