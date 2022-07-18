Не Гіркін, а Рунов: в екслідерів "ЛДНР" знайшлись паспорти, видані розвідкою РФ, — ЗМІ
Колишні ватажки бойовиків, зокрема Ігор Плотницький, користувалися паспортами прикриття під час реєстрації на авіарейси. Підроблені документи їм могли зробити в ГРУ Росії.
Колишній ватажок донецьких бойовиків Ігор "Стрєлков" Гіркін і лідер "ЛНР" у 2014-2017 роках Ігор Плотницький користувалися підробленими паспортами "прикриття", імовірно, виданими Головним управлінням Генерального штабу Збройних сил РФ — відомством, раніше відомим, як Головне розвідувальне управління (ГРУ). Про це йдеться у розслідуванні проєкту Bellingcat і журналістів видання The Insider, опублікованому в понеділок, 18 липня.
Сергій Рунов — паспортом прикриття з таким ім'ям Гіркін користувався після повернення з Донбасу в РФ, йдеться у публікації. З'ясувати це журналістам допомогло кілька фактів. Зокрема, відомо, що у грудні ексватажок бойовиків "ДНР" разом зі своєю дружиною Мирославою Регінською вирушили літаком із Москви в Ростов-на-Дону.
"За базою внутрішніх авіарейсів видно, що коли Регінська 20 грудня летіла з Москви до Ростов-на-Дону і потім через два дні тому, вона бронювала квитки разом із Руновим Сергієм Вікторовичем, який народився 12 травня 1970 року", — йдеться у розслідуванні.
Журналісти також стверджують, що Рунов — це прізвище діда Гіркіна по материнській лінії, а людини з ПІБ, зазначеною у паспорті прикриття, згідно з інформацією з численних баз даних, не існує. У публікації наголошується, що Гіркін користувався паспортом на ім'я Рунова під час поїздок за межі Москви, під час яких він виступав на публічних заходах, присвячених "Новоросії".
Щодо Плотницького, то, за даними журналістів, його паспорт прикриття також знайшовся з вини його дружини Лариси Плотницької. Згідно з інформацією розслідувачів, у листопаді 2014 року Плотницька вилетіла з Ростова-на-Дону разом із людиною з ПІБ Ігор Володимирович Плотников. Дата народження у паспорті Плотникова була такою самою, як і в Плотницького — 24 червня 1964 року.
"Паспорт "Плотникова" належав до того ж діапазону, що й паспорти, якими користувалися відомі співробітники ГРУ. Наприклад, паспорт із номером на одну цифру нижче "Плотникова" — 4514500473 — на ім'я Алексєєв Микола Костянтинович (07.04.1980 року народження) використав співробітник ГРУ у Нідерландах під час невдалої кібер-операції проти ОЗХО у 2018 році", — стверджують журналісти, припустивши, що паспорт Плотницького також видано ГРУ.
Нагадаємо, раніше Гіркін визнав, що "спеціальна військова операція" Кремля, як називають у Росії повномасштабну війну проти України, "повністю провалилася". Колишній ватажок донецьких бойовиків неодноразово критикував дії російської влади під час цієї військової кампанії.
Щодо Плотницького, то його в січні цього року український суд засудив до довічного ув'язнення у справі про аварію військово-транспортного літака Іл-76 під Луганськом у 2014 році. Тоді загинули всі 49 військовослужбовців Збройних сил України, які перебували на борту. У 2018 році Служба безпеки України повідомила, що Плотницький виїхав із Донбасу на територію РФ.
Також ми писали про те, як минулого року у Верховній Раді запропонували визнати ГРУ РФ терористичною організацією.