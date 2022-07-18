Не Гіркін, а Рунов: в екслідерів "ЛДНР" знайшлись паспорти, видані розвідкою РФ, — ЗМІ

Колишні ватажки бойовиків, зокрема Ігор Плотницький, користувалися паспортами прикриття під час реєстрації на авіарейси. Підроблені документи їм могли зробити в ГРУ Росії.

Колишній ватажок донецьких бойовиків Ігор "Стрєлков" Гіркін і лідер "ЛНР" у 2014-2017 роках Ігор Плотницький користувалися підробленими паспортами "прикриття", імовірно, виданими Головним управлінням Генерального штабу Збройних сил РФ — відомством, раніше відомим, як Головне розвідувальне управління (ГРУ). Про це йдеться у розслідуванні проєкту Bellingcat і журналістів видання The Insider, опублікованому в понеділок, 18 липня.

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Сергій Рунов — паспортом прикриття з таким ім'ям Гіркін користувався після повернення з Донбасу в РФ, йдеться у публікації. З'ясувати це журналістам допомогло кілька фактів. Зокрема, відомо, що у грудні ексватажок бойовиків "ДНР" разом зі своєю дружиною Мирославою Регінською вирушили літаком із Москви в Ростов-на-Дону.

"За базою внутрішніх авіарейсів видно, що коли Регінська 20 грудня летіла з Москви до Ростов-на-Дону і потім через два дні тому, вона бронювала квитки разом із Руновим Сергієм Вікторовичем, який народився 12 травня 1970 року", — йдеться у розслідуванні.

Журналісти також стверджують, що Рунов — це прізвище діда Гіркіна по материнській лінії, а людини з ПІБ, зазначеною у паспорті прикриття, згідно з інформацією з численних баз даних, не існує. У публікації наголошується, що Гіркін користувався паспортом на ім'я Рунова під час поїздок за межі Москви, під час яких він виступав на публічних заходах, присвячених "Новоросії".

[ + – ] Дані "Сергія Рунова"

Щодо Плотницького, то, за даними журналістів, його паспорт прикриття також знайшовся з вини його дружини Лариси Плотницької. Згідно з інформацією розслідувачів, у листопаді 2014 року Плотницька вилетіла з Ростова-на-Дону разом із людиною з ПІБ Ігор Володимирович Плотников. Дата народження у паспорті Плотникова була такою самою, як і в Плотницького — 24 червня 1964 року.

"Паспорт "Плотникова" належав до того ж діапазону, що й паспорти, якими користувалися відомі співробітники ГРУ. Наприклад, паспорт із номером на одну цифру нижче "Плотникова" — 4514500473 — на ім'я Алексєєв Микола Костянтинович (07.04.1980 року народження) використав співробітник ГРУ у Нідерландах під час невдалої кібер-операції проти ОЗХО у 2018 році", — стверджують журналісти, припустивши, що паспорт Плотницького також видано ГРУ.

[ + – ] Дані "Ігоря Плотникова"

Нагадаємо, раніше Гіркін визнав, що "спеціальна військова операція" Кремля, як називають у Росії повномасштабну війну проти України, "повністю провалилася". Колишній ватажок донецьких бойовиків неодноразово критикував дії російської влади під час цієї військової кампанії.

Щодо Плотницького, то його в січні цього року український суд засудив до довічного ув'язнення у справі про аварію військово-транспортного літака Іл-76 під Луганськом у 2014 році. Тоді загинули всі 49 військовослужбовців Збройних сил України, які перебували на борту. У 2018 році Служба безпеки України повідомила, що Плотницький виїхав із Донбасу на територію РФ.

Також ми писали про те, як минулого року у Верховній Раді запропонували визнати ГРУ РФ терористичною організацією.