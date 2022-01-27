Катастрофа Іл-76: суд підтвердив "довічне" для Плотницького та двох бойовиків "ЛНР"

Згідно з рішенням суду, 39 родичів загиблих отримають по 500 тисяч грн як моральні збитки. При цьому про місцезнаходження терористів наразі нічого невідомо.

Дніпровський апеляційний суд заочно засудив до довічного ув'язнення ексглаву "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів бойовиків Андрія Патрушева та Олександра Гурєєва. Усіх трьох звинувачували у відповідальності за збиття українського військово-транспортного літака Іл-76 під Луганськом у 2014 році із російського переносного зенітно-ракетного комплексу. На борту було 49 військовослужбовців ЗСУ, ніхто з них не вижив. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Їх засудили за статтею 258 ч.3 кримінального кодексу України щодо вчинення теракту.

Розслідування справи тривало 5 років. Слідство встановило, що з метою блокування сил АТО засуджені влаштували засідки та керували групами бойовиків, озброєних переносним російським зенітно-ракетним комплексом, який перекрив повітряне сполучення з Луганськом. 14 червня 2014 року під час посадки в аеропорт Луганська цим ПЗРК був збитий літак Іл-76. Обстріл було організовано та проведено під чітким керівництвом засуджених

Також, згідно з рішенням суду, Плотницький, Патрушев і Гурєєв мають виплатити по 500 тис. грн родичам загиблих.

У 2017 році російська "Нова газета" писала про те, що Плотницький поїхав із Луганська до Росії. Про місцезнаходження Патрушева та Гурєєва також нічого не відомо. Прокуратура повідомляє, що СБУ працює над тим, щоб затримати винних і відправити відбувати покарання.

Що за катастрофа Іл-76?

Нагадаємо, 14 червня 2014 року вночі бойовиками було збито літак Іл-76 в аеропорту Луганська пострілом із російського зенітно-ракетного комплексу. На борту було 40 військових і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Прокуратура розпочала кримінальне провадження в справі "Теракт" щодо посадових осіб ЗСУ та штабу АТО.

Офіс генпрокурора заявляв, що посадовці ЗСУ й оперативний штаб АТО проігнорували інформацію про активізацію діяльності терористів поблизу аеропорту Луганська, а також повідомлення про те, що бойовики мали переносні зенітно-ракетні комплекси. Вони не вжили заходів щодо безпечної посадки літака в районі проведення АТО.

У справі аварії літака Іл-76 проходив також генерал ЗСУ Віктор Назаров. Його звинувачували в недбалому ставленні до служби та вині в катастрофі літака Іл-76. Віктора Назарова засудили до 7 років позбавлення волі в березні 2017 року. 21 травня 2021 року Верховний Суд визнав генерала Назарова невинним у загибелі військових у збитому Іл-76. У серпні 2019 року Назаров подав рапорт про звільнення із ЗСУ.

У 2017 році прокуратора направила до суду кримінальне провадження в справі "Теракт", у якому звинувачувала голову бойовиків "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів російсько-окупаційних військ у краху українського військово-транспортного літака Іл-76.

Фокус також писав, що в березні 2021 року Червоногвардійський суд Дніпра засудив Плотницького, Патрушева та Гурєєва до довічного ув'язнення. Захист терористів оскаржив рішення, але тепер вирок набув чинності.