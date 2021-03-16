Катастрофа Іл-76 у Луганську: суд заочно засудив екс-главу "ЛНР" і двох бойовиків до "довічного"

Вирок суд озвучував протягом двох днів, але захист потерпілих має намір подати апеляцію через відсутність компенсації потерпілим.

Винних у збитті українського літака над аеропортом Луганська в 2014 році заочно засудили до довічного ув'язнення. Про це повідомляє адвокат сторони потерпілих Віталій Погосян у коментарі "Громадському".

Ігор Плотницкий (екс-глава "ЛНР"), Олександр Гуреєв та Андрій Патрушевич визнані винними і їм призначали довічне ув'язнення, але заочно. Адвокат загиблих Погосян заявив, що він подасть апеляцію на рішення суду. Він згодний з вироком, але не згодний з тим, що суд не призначив компенсації потерпілим.

Повідомляється, що обвинувальний вирок складався з більш ніж 100 сторінок тексту. Його почали читати вчора (15 березня) і тільки сьогодні дочитали (16 березня).

Нагадаємо, 14 червня 2014 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська бойовики збили військово-транспортний літак ЗСУ Іл-76. 49 бійців, які знаходилися на борту, загинули. Прокуратура відкрила кримінальну справу за статтею "теракт".

Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження щодо посадових осіб Збройних Сил України та оперативного штабу АТО, з вини яких загинули 49 військовослужбовців і був знищений літак Іл-76, озброєння та військове майно. Генерала Віктора Назарова суд засудив до 7 років позбавлення волі.

За даними Офісу генпрокуратури, військові посадові особи Збройних Сил України та оперативного штабу управління АТО проігнорували наявну інформацію про активізацію діяльності терористів поблизу аеропорту Луганська, а також про те, що в них на озброєнні були переносні зенітно-ракетні комплекси, і не вжили заходів щодо безпечної посадки літака в районі проведення АТО.