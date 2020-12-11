Катастрофа Ил-76 в Луганске в 2014 году: приговор Назарову оставили в силе

Генерала не взяли под стражу в зале суда, он имеет право на кассационную жалобу.

Днепровский апелляционный суд оставил в силе приговор генералу Виктору Назарову, обвиняемому в халатном отношении к службе, что привело к катастрофе самолета Ил-76 с 40 десантниками и 9 членами экипажа в аэропорту Луганска в 2014 году. Об этом сообщает УНИАН.

"Сегодня коллегия судей Днепровского апелляционного суда приняла решение оставить без удовлетворения апелляционную жалобу генерал-майора Виктора Назарова и представителя Министерства обороны Украины на приговор Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области от 27 марта 2017 года", − говорится в сообщении.

Отмечается, что Назаров обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 425 УК Украины (халатное отношение к военной службе), и приговорен к 7 годам лишения свободы.

В последнем слове в Днепровском апелляционном суде Назаров свою вину не признал.

Генерала не взяли под стражу в зале суда, он имеет право на кассационную жалобу в Верховном суде.

Рассмотрение дела длилось 5 лет.

Отметим, 14 июня 2014 года ночью при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76. На борту самолета, кроме девяти членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт". Генпрокуратура начала уголовное производство в отношении должностных лиц ВСУ и оперативного штаба АТО, по вине которых погибли 49 военнослужащих и были уничтожены самолет Ил-76, вооружение и военное имущество.

По данным ГПУ, военные должностные лица ВСУ и оперативного штаба управления АТО проигнорировали имеющуюся информацию об активизации деятельности террористов вблизи аэропорта Луганска, а также о том, что у них на вооружении имелись переносные зенитно-ракетные комплексы, и не приняли мер по безопасной посадки самолета в районе проведения АТО.

В марте 2017 года генерал Виктор Назаров был приговорен к 7 годам лишения свободы. Он признан виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами Ил-76. В лишении воинского звания было отказано. В августе 2019 года Виктор Назаров подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил.

В июне 2020 года в МВД признались в ликвидации "начальника управления Народной милиции ЛНР" Олега Анащенко. Его уничтожение было местью за сбитый в районе аэропорта Луганска Ил-76.