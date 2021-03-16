Катастрофа Ил-76 в Луганске: суд заочно приговорил экс-главу "ЛНР" и двух боевиков к "пожизненному"

Приговор суд озвучивал в течении двух дней, но защита потерпевших намерена подать апелляцию из-за отсутствия компенсации потерпевшим.

Виновных в сбитии украинского самолета над аэропортом Луганска в 2014 году заочно приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает адвокат стороны потерпевших Виталий Погосян в комментарии "Громадському".

Игорь Плотницкий (экс-глава "ЛНР"), Александр Гуреев и Андрей Патрушевич признаны виновными и им назначали пожизненное заключение, но заочно. Адвокат погибших Погосян заявил, что он подаст аппеляцию на решение суда. Он согласен с приговором, но не согласен с тем, что суд не назначил компенсации потерпевшим.

Сообщается, что обвинительный приговор состоял из более чем 100 страниц текста. Его начали читать вчера (15 марта) и только сегодня дочитали (16 марта).

Напомним, 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска боевики сбили военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76. 49 бойцов, находившейся на борту, погибли. Прокуратура открыла уголовное дело по статье "теракт".

Офис генпрокурора начал уголовное производство в отношении должностных лиц ВСУ и оперативного штаба АТО, по вине которых погибли 49 военнослужащих и был уничтожен самолет Ил-76, вооружение и военное имущество. Генерала Виктора Назарова суд приговорил к 7 годам лишения свободы.

По данным Офиса генпрокуратуры, военные должностные лица ВСУ и оперативного штаба управления АТО проигнорировали имеющуюся информацию об активизации деятельности террористов вблизи аэропорта Луганска, а также о том, что у них на вооружении имелись переносные зенитно-ракетные комплексы, и не приняли мер по безопасной посадки самолета в районе проведения АТО.