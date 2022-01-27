Катастрофа Ил-76: суд подтвердил "пожизненно" для Плотницкого и двух боевиков "ЛНР"

Согласно решению суда, 39 родственников погибших получат по 500 тысяч грн в качестве морального ущерба. При этом о местонахождении террористов сейчас ничего неизвестно.

Днепровский апелляционный суд заочно приговорил к пожизненному заключению экс-главу "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров боевиков Андрея Патрушева и Александра Гуреева. Всех трех обвиняли в ответственности за сбитие украинского военно-транспортного самолета Ил-76 под Луганском в 2014 году из российского переносного зенитно-ракетного комплекса. На борту находилось 49 военнослужащих ВСУ, никто из них не выжил. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Их приговорили по статье 258 ч.3 криминального кодекса Украины о совершении теракта.

Расследование дела длилось 5 лет. Следствие установило, что с целью блокировки сил АТО, осужденные устроили засады и руководили группами боевиков, вооруженных переносным российским зенитно-ракетным комплексом, который перекрыл воздушное сообщение с Луганском. 14 июня 2014 во время посадки в аэропорт Луганска этим ПЗРК был сбит самолет Ил-76. Обстрел был организован и произведен под четким руководством осужденных

Также, согласно решению суда, Плотницкий, Патрушев и Гуреев должны выплатить по 500 тыс. грн родственникам погибших.

В 2017 году российская "Новая газета" писала о том, что Плотницкий уехал из Луганска в Россию. О местонахождении Патрушева и Гуреева также ничего не известно. Прокуратура сообщает, что СБУ работает над тем, чтобы задержать виновных и отправить отбывать наказание.

Что за катастрофа Ил-76?

Напомним, 14 июня 2014 года ночью боевиками был сбит самолет Ил-76 в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитно-ракетного комплекса. На борту находилось 40 военных и 9 членов экипажа, все они погибли. Прокуратура начала уголовное производство по делу "Теракт" в отношении должностных лиц ВСУ и штаба АТО.

Офис генпрокурора заявлял, что должностные лица ВСУ и оперативный штаб АТО проигнорировали информацию об активизации деятельности террористов вблизи аэропорта Луганска, а также сообщение о том, что у боевиков имелись переносные зенитно-ракетные комплексы. Они не приняли мер по безопасной посадке самолета в районе проведения АТО.

По делу крушения самолета Ил-76 проходил также генерал ВСУ Виктор Назаров. Его обвиняли в халатном отношении к службе и вине в крушении самолета Ил-76. Виктора Назарова приговорили к 7 годам лишения свободы в марте 2017. 21 мая 2021 года Верховный Суд признал генерала Назарова невиновным в гибели военных в сбитом Ил-76. В августе 2019 Назаров подал рапорт об увольнении из ВСУ.

В 2017 прокуратора направила в суд уголовное производство по делу "Теракт", в котором обвиняла главу боевиков "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров российско-окупационных войск в крушении украинского военно-транспортного самолета Ил-76.

Фокус также писал, что в марте 2021 года Красногвардейский суд Днепра приговорил Плотницкого, Патрушева и Гуреева к пожизненному заключению. Защита террористов обжаловала решение, но теперь приговор вступил в силу