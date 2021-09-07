У Раді хочуть визнати ФСБ і ГРУ Росії терористичними організаціями

Серед терактів, до яких можуть бути причетні спецслужби РФ — збиті МН17 на Донбасі, вибухи у Волновасі і Лозовій, а також обстріли Маріуполя і Краматорська.

П'ять народних депутатів з фракцій "Слуга народу" і "За майбутнє" зареєстрували 7 вересня в парламенті проект постанови ВР №6001.

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Згідно з цим документом, Верховна Рада повинна визнати Федеральну службу безпеки (ФСБ) РФ і Головне управління Генерального штабу (колишнє ГРУ) Збройних сил РФ терористичними організаціями.

Рада також повинна звернутися до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) з проханням визнати ФСБ і ГУР терористичними організаціями.

Зазначимо, що будь-який з постійних членів Ради безпеки ООН може накласти вето на ухвалене радою рішення. Таких членів п'ять: Китай, РФ, Сполучене королівство, США і Франція. Таким чином, Рада безпеки ООН не зможе ухвалити рішення, про яке її хочуть просити українські нардепи.

Обгрунтовуючи свою пропозицію, автори проекту №6001 пишуть у пояснювальній записці, що в Україні терористична загроза зараз пов'язана тільки з агресивними діями Росії, з підтримкою нею "квазідержавних утворень "ДНР" і "ЛНР", а також організацій сепаратистського спрямування, на зразок "Харківських партизан" та інших".

Вони перераховують події, які вважають терористичними актами:

17.07.2014 — збиття пасажирського літака "Малайзійських авіаліній" MH17;

03.08.2014 — підрив комунікацій ДП "Завод ім. В.О. Малишева";

17.09.2014 — вибухи поблизу Лозівського військкомату;

13.01.2015 — знищення пасажирського автобуса в районі Волновахи Донецької обл.;

24.01.2015 — обстріли житлових масивів Маріуполя;

10.02.2015 — обстріли Краматорська.

Усі ці події сталися при "безпосередньому керівництві та участі кадрових офіцерів ФСБ і ГРУ".

Нагадаємо, фахівці з комп'ютерної безпеки виявили в інтернеті незахищені персональні дані 1,9 млн осіб, які були "злиті" з бази даних ФБР США. Передбачається, що цих людей підозрюють у причетності до терористичної діяльності.

Група вчених розробила алгоритми штучного інтелекту, за допомогою яких комп'ютер може передбачати теракти в різних регіонах.