Снайпер ЗСУ вбив командира парашутно-десантного полку ВДВ Росії, – ЗМІ

За інформацією журналістів, окупанта, який прибув з Костроми, ліквідували під час рекогносцирування місцевості. Відомо, що ЗСУ знищили командування 331-го парашутно-десантного полку ще наприкінці березня.

Снайпер Збройних сил України (ЗСУ) ліквідував командира 331-го парашутно-десантного полку повітряно-десантних військ ЗС Росії Івана Поздєєва. Про це сказало виданню Guildhall джерело в українській розвідці.

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Окупанта вбили 28 липня під час розвідки місцевості. Він прибув із військової частини 71211 міста Кострома. Полк належить 88 парашутно-десантній дивізії Західного військового округу ЗС РФ, уточнили розвідники.

Деякі підрозділи 331 парашутно-десантного полку, за словами співрозмовника, були помічені в районі селища Архангельське Херсонської області на Криворізькому напрямку.

Зазначимо, що російські військові відомства та ЗМІ не писали про призначення нового командира 331-го парашутно-десантного полку ВДВ ЗС РФ.

Про знищення всього командування цього полку в Україні було відомо ще 29 березня. ЗСУ ліквідували на той момент командира полку, полковника Сергія Сухарєва, який керував розстрілом колони ЗСУ під Іловайськом у серпні-вересні 2014 року.

Кого саме замінив Поздєєв із знищеного командування окупантів, у розвідці не сказали.

331-й парашутно-десантний полк брав участь у Чеченських війнах

Радіостанція ВВС повідомляла, що 331-й парашутно-десантний полк брав участь у Першій та Другій чеченських кампаніях та 5-денній війні в Південній Осетії у 2008 році.

[ + – ] Десантний полк брав участь у Першій та Другій чеченських кампаніях

2014 року 10 костромських десантників потрапили в полон під Іловайськом, вони штурмували місто без розпізнавальних знаків. Військове командування РФ тоді заперечувало участь регулярних військ у бойових діях на сході України

Міноборони РФ говорило, що ці десантники "заблукали під час навчань і випадково перетнули кордон". Після літніх навчань у 2017 році міністр оборони Росії Сергій Шойгу надав полку звання "Ударний".

Нагадаємо, що раніше ЗСУ ліквідували командира вертолітної ланки 487-го окремого вертолітного полку, майора Олександра Савельєва.

Офіс президента України 8 липня заявив про ліквідацію 10 російських генералів за час повномасштабного вторгнення Росії.