Українські військові ліквідували командира вертолітної ланки РФ

Олександр Савельєв очолював 487-й окремий вертолітний полк із Будьоннівська.

Бійці Збройних Сил України ліквідували командира вертолітної ланки 487 окремого вертолітного полку майора Олександра Савельєва. Про це повідомляє полковник ЗСУ Анатолій Штефан у своєму телеграм-каналі.

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За даними українського військового, ЗСУ знищили майора Савельєва Олександра, який "зробив крок доброї волі". Він очолював 487-й окремий вертолітний полк ЗС РФ.

487-й ОВП — це тактичне формування армійської авіації РФ. Він сформований у 1989 році у місті Пренцлау у НДР. З 1993 базується на території Північно-Кавказького військового округу в Будьоннівську. На озброєнні полку знаходяться гелікоптери:

Мі-8АМТШ

Мі-24

Мі-28Н

Мі-35М

За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого російська армія втратила вже 39 870 осіб особового складу, а також 189 гелікоптерів.

Нагадаємо, за два тижні ЗСУ ліквідували понад 80 російських офіцерів завдяки високоточним ударам HIMARS по командних пунктах ЗС РФ. Серед них 10 полковників.

Також СтратКом ЗСУ повідомили про ліквідацію 100 росіян внаслідок удару по готелю в Кришталевому.