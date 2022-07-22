HIMARS діє: за два тижні ЗСУ ліквідували понад 80 російських офіцерів, — BBC
За даними журналістів, унаслідок високоточних ударів по командних пунктах і тилах ЗС РФ вдалося ліквідувати стільки офіцерів. Серед них є полковники.
Російська служба ВВС спільно з виданням "Медіазона" ведуть поіменний список втрат російських військ, офіційно визнаних. Вказується, що за останні два тижні суттєво зросла кількість загиблих офіцерів.
Станом на 22 липня журналістам вдалося зібрати інформацію про 4940 загиблих солдатів і офіцерів ЗС РФ. Наголошується, що вони не відображають реального рівня втрат, ідеться про підтверджені повідомлення в ЗМІ.
Із усіх встановлених ліквідованих 4940 осіб 852 — офіцери. При цьому за останні два тижні було знищено понад 80 офіцерів, із яких десять були у званні полковників. Частка офіцерів серед усіх загиблих військових останні три місяці знижувалась. Якщо в березні та квітні офіцером був кожен п'ятий, то в червні та липні лише 17%. Наразі знову є тенденція зростання втрат командирської ланки.
Також серед втрат є бойові льотчики — це еліта будь-якої армії. Підготовка одного професіонала може зайняти 15-17 років і коштуватиме 12-14 млн доларів. До кінця липня ВКС РФ втратили щонайменше 50 військових льотчиків.
Чому зростає кількість втрат офіцерів?
Українська армія отримує високоточну артилерійську зброю, включно з американськими РСЗВ HIMARS. Завдяки такому озброєнню ЗСУ можуть завдавати точних ударів по командних пунктах і тилових позиціях російських окупантів.
Нагадаємо, в ОП заявили, що на війська РФ чекає HIMARS-енурез, тому їм запропонували залишити Херсон. При цьому в РФ заявляють, що вони хочуть розширити географію війни в Україні, вийшовши за межі "Л/ДНР".