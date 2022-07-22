HIMARS діє: за два тижні ЗСУ ліквідували понад 80 російських офіцерів, — BBC

За даними журналістів, унаслідок високоточних ударів по командних пунктах і тилах ЗС РФ вдалося ліквідувати стільки офіцерів. Серед них є полковники.

Російська служба ВВС спільно з виданням "Медіазона" ведуть поіменний список втрат російських військ, офіційно визнаних. Вказується, що за останні два тижні суттєво зросла кількість загиблих офіцерів.

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Станом на 22 липня журналістам вдалося зібрати інформацію про 4940 загиблих солдатів і офіцерів ЗС РФ. Наголошується, що вони не відображають реального рівня втрат, ідеться про підтверджені повідомлення в ЗМІ.

[ + – ] Втрати ЗС РФ у регіонах

Із усіх встановлених ліквідованих 4940 осіб 852 — офіцери. При цьому за останні два тижні було знищено понад 80 офіцерів, із яких десять були у званні полковників. Частка офіцерів серед усіх загиблих військових останні три місяці знижувалась. Якщо в березні та квітні офіцером був кожен п'ятий, то в червні та липні лише 17%. Наразі знову є тенденція зростання втрат командирської ланки.

Також серед втрат є бойові льотчики — це еліта будь-якої армії. Підготовка одного професіонала може зайняти 15-17 років і коштуватиме 12-14 млн доларів. До кінця липня ВКС РФ втратили щонайменше 50 військових льотчиків.

Чому зростає кількість втрат офіцерів?

Українська армія отримує високоточну артилерійську зброю, включно з американськими РСЗВ HIMARS. Завдяки такому озброєнню ЗСУ можуть завдавати точних ударів по командних пунктах і тилових позиціях російських окупантів.

Нагадаємо, в ОП заявили, що на війська РФ чекає HIMARS-енурез, тому їм запропонували залишити Херсон. При цьому в РФ заявляють, що вони хочуть розширити географію війни в Україні, вийшовши за межі "Л/ДНР".