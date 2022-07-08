У Зеленського назвали кількість ліквідованих російських генералів в Україні (фото)

Санітарні втрати РФ, попри пропагандистські заяви Кремля, становлять понад 100 тисяч військовослужбовців.

Під час повномасштабного вторгнення українські військовослужбовці ліквідували 10 генералів ЗС РФ. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Зокрема член переговорного процесу з РФ вирішив прокоментувати нещодавню заяву російського президента про те, що Росія ще не починала всерйоз воювати на території України.

За словами Михайла Подоляка, санітарні втрати окупаційних військ становлять від 98 до 117 тисяч осіб, серед яких убитими числяться 37 тисяч. Щобільше, як стверджує Михайло Подоляк, під час повномасштабного вторгнення ліквідовано 10 генералів ЗС РФ та близько 12 тисяч бійців приватних військових компаній.

"Перетворено на металобрухт 1 605 танків, 405 літаків/вертольотів. Росія ще не починала воювати? Війною в Кремлі вважають лише сталінську математику — 20 млн втрат?" — запитав Михайло Подоляк у своїй публікації.

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Зазначимо, що це вже друга реакція Михайла Подоляка на заяву Володимира Путіна про те, що Росія всерйоз ще не починала воювати, а Захід нібито перебуватиме у стані конфлікту з Кремлем "до останнього українця". За словами радника глави ОП, немає жодного плану в союзників України щодо РФ.

Подоляк стверджує, що РФ продумано здійснює геноцид українців, виправдовуючи його пропагандою.

"Лише конкретна z-армія вдерлася до суверенної України, обстрілює міста та вбиває мирних громадян. Все інше — примітивна пропаганда. Тому мантра Путіна про "війну до останнього українця" — ще один доказ продуманого російського геноциду", — додав Подоляк у своєму Twitter.

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Нагадаємо, 7 липня президент РФ Володимир Путін висловився про вторгнення в Україну і заявив, що російська армія ще всерйоз не воювала. Глава Кремля також повторив пропагандистську тезу про те, що росіянам протистоять не українці, а країни Заходу.

Також повідомлялося, що Володимир Путін готується до ведення затяжної війни в Україні, а головними цілями ЗС РФ є Слов'янськ, Бахмут та Сіверськ.