"Всерйоз ще не починали": Путін висловився про війну РФ з Україною (відео)

Володимир Путін вважає, що війну на Донбасі розв'язав "колективний" Захід. Тепер він хоче побачити перемогу над Росією на полі бою.

Російська армія ще "нічого не починала серйозного" в Україні. Таку заяву зробив президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з керівниками фракцій Держдуми.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Всі повинні знати, що ми взагалі ж серйозно поки нічого не починали", — заявив він.

У Росії, за словами Путіна, чують заяви про те, що Захід хоче воювати до останнього українця.

"Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою. Що тут скажеш, нехай спробують. Ми вже багато разів чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це трагедія для українського народу, але, схоже, все до цього йде", — продовжив президент РФ.

Путін заявив, що Москва не проти вести мирні переговори.

"Ті, хто відмовляються від них, повинні знати, що далі, то складніше буде з нами домовлятися", — прокоментував він.

Війну на Донбасі, за словами глави держави-агресора, розв'язав "колективний Захід", а не Росія.

"Заходу не потрібна така країна, як Росія, тому вони підтримували п'яту колону, сепаратизм та тероризм", — сказав він.

Нагадаємо, що аналітики американського Інституту вивчення війни ISW говорили про затяжну війну в Україні, оскільки російське керівництво має на меті змінити чинний режим і знищити суверенітет країни.

У ГУР Міноборони України вважають, що в РФ є лише 2 сценарії зміни влади — вибір наступника після відходу Путіна або розпад країни на кілька частин.