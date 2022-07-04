"Депутінізація" та розвал: у ГУР назвали два можливі сценарії зміни влади в Росії

За словами глави відомства Кирила Буданова, зараз у Росії триває процес обрання наступника Путіна, а групи впливу в його оточенні мають між собою знайти консенсус, це важко їм дається.

У Росії можливі лише два сценарії зміни влади в країні. Це вибір наступника та початок нової політики після відходу Володимира Путіна з посади глави Кремля чи розпаду РФ на кілька частин. Так вважає керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "РБК-Україна".

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За його словами, у разі першого варіанта подій наступник Путіна зупиняє основні дії в Україні й інших частинах світу, а в країні розпочинається "депутінізація" та відхід від його політики управління державою.

"Наступник Путіна зупиняє основні дії, не лише в Україні, а в багатьох куточках світу. І каже: "Знімайте, будь ласка, з Росії всі накладені санкції, вибудовуємо нові відносини. Росія тут ні до чого, виключно була людина, яка керувала раніше державою, і це його особисті проблеми, він маніяк. Тобто в країні відбудеться "депутінізація". Ну і в усьому звинувачують його", — сказав Буданов.

А другий із варіантів — розвал РФ на кілька частин.

"Інший варіант — це просто розвал Росії на кілька частин, на три й більше", — заявив він.

Глава ГУР розповів, що зараз у РФ триває процес обрання наступника, який керуватиме країною після Володимира Путіна. Буданов додав, що групи впливу в оточенні Путіна повинні знайти консенсус між собою, а це складно їм дається. Він не став називати можливих кандидатів на пост президента Росії, бо "не треба заважати процесу".

Нагадаємо, в інтерв'ю журналістам Кирило Буданов також розповів, що вже в серпні будуть перші видимі результати української армії, а до кінця року активні бойові дії зменшаться. За його словами, війна з Росією закінчиться у 2023 році поверненням усіх окупованих територій і виходом на кордони 1991 року.

Раніше, 23 червня глава ГУР заявляв, що російські еліти розуміють, що війна для Росії не закінчиться нічим хорошим. За його словами, вони вже стурбовані та думають про те, що на них чекає після війни.