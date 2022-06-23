Російські еліти розуміють, що війна для Росії не закінчиться нічим хорошим — голова ГУР

За словами Кирила Буданова, еліти країни-агресора стурбовані й уже зараз думають про те, що на них чекає після війни.

Російські еліти усвідомлюють, що російсько-українська війна не закінчиться позитивно для їхньої країни, тому думають про свою долю. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, повідомляє LIGA.net.

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Буданов наголосив, що представники еліт точно знають, що кінець війни буде для Росії "не надто позитивним", тому вони стурбовані.

"Їх цікавить не доля російського народу, а своя власна доля, їхнє місце у майбутньому повоєнному світі. Чи будуть вони з Путіним разом, чи стануть частиною нового повоєнного світу", — сказав керівник військової розвідки.

Він пояснив, чому політичні російські важкоатлети тепер рідко роблять заяви на тему війни: під час боїв в Україні Кремль не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей, саме тому зараз окупанти люто атакують Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Захоплення цих міст можна буде представити населенню РФ як хоч якусь перемогу.

Нагадаємо, раніше подібну думку висловлював військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що Кремлю важливо захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, щоб заявити про велику перемогу. Після цього окупанти зможуть взяти паузу, щоб підготуватися до наступу на інших напрямках.

22 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські війська наближаються до Лисичанська, закріплюючись у прилеглих населених пунктах на південь від міста. У Сєвєродонецьку продовжуються вуличні бої. Окупанти продовжують стягувати резерви до Сєвєродонецька та на напрямок Тошківка-Золоте, маючи намір оточити українські сили.