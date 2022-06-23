Российские элиты понимают, что война для России не закончится ничем хорошим — глава ГУР
По словам Кирилла Буданова, элиты страны-агрессора обеспокоены и уже сейчас думают о том, что их ждет после войны.
Российские элиты отдают себе отчет в том, что российско-украинская война не закончится положительно для их страны, поэтому думают о своей судьбе. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает LIGA.net.
Буданов подчеркнул, что представители элит точно знают, что конец войны будет для России "не слишком позитивным", поэтому они обеспокоены.
"Их интересует не судьба русского народа, а своя собственная судьба, их место в будущем послевоенном мире. Будут ли они с Путиным вместе, или станут частью нового послевоенного мира", — сказал руководитель военной разведки.
Он объяснил, почему политические российские тяжеловесы теперь редко делают заявления на тему войны: в ходе боев в Украине Кремль не достиг ни одной из своих стратегических целей, именно поэтому сейчас оккупанты яростно атакуют Северодонецк и Лисичанск. Захват этих городов можно будет представить населению РФ в качестве хоть какой-то победы.
Напомним, ранее похожую точку зрения высказывал военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что Кремлю важно захватить Северодонецк и Лисичанск, чтобы заявить о большой победе. После этого оккупанты смогут взять паузу, чтобы подготовиться к наступлению на других направлениях.
22 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские войска приближаются к Лисичанску, закрепляясь в близлежащих населенных пунктах к югу от города. В Северодонецке продолжаются уличные бои. Оккупанты продолжают стягивать резервы к Северодонецку и на направление Тошковка-Золотое, намереваясь окружить украинские силы.