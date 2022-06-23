Российские элиты понимают, что война для России не закончится ничем хорошим — глава ГУР

По словам Кирилла Буданова, элиты страны-агрессора обеспокоены и уже сейчас думают о том, что их ждет после войны.

Российские элиты отдают себе отчет в том, что российско-украинская война не закончится положительно для их страны, поэтому думают о своей судьбе. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает LIGA.net.

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Буданов подчеркнул, что представители элит точно знают, что конец войны будет для России "не слишком позитивным", поэтому они обеспокоены.

"Их интересует не судьба русского народа, а своя собственная судьба, их место в будущем послевоенном мире. Будут ли они с Путиным вместе, или станут частью нового послевоенного мира", — сказал руководитель военной разведки.

Он объяснил, почему политические российские тяжеловесы теперь редко делают заявления на тему войны: в ходе боев в Украине Кремль не достиг ни одной из своих стратегических целей, именно поэтому сейчас оккупанты яростно атакуют Северодонецк и Лисичанск. Захват этих городов можно будет представить населению РФ в качестве хоть какой-то победы.

Напомним, ранее похожую точку зрения высказывал военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что Кремлю важно захватить Северодонецк и Лисичанск, чтобы заявить о большой победе. После этого оккупанты смогут взять паузу, чтобы подготовиться к наступлению на других направлениях.

22 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские войска приближаются к Лисичанску, закрепляясь в близлежащих населенных пунктах к югу от города. В Северодонецке продолжаются уличные бои. Оккупанты продолжают стягивать резервы к Северодонецку и на направление Тошковка-Золотое, намереваясь окружить украинские силы.