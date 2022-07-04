"Депутинизация" и развал: в ГУР назвали два возможных сценария смены власти в России

По словам главы ведомства Кирилла Буданова, сейчас в России продолжается процесс избрания преемника Путина, а группы влияния в его окружении должны между собой найти консенсус, это сложно им дается.

В России возможны только два сценария смены власти в стране. Это выбор преемника и начало новой политики после ухода Владимира Путина из поста главы Кремля или распад РФ на несколько частей. Так считает руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию "РБК-Украина".

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По его словам, в случае первого варианта событий преемник Путина останавливает основные действия в Украине и других частях мира, а в стране начинается "депутинизация" и отход от его политики управления государством.

"Преемник Путина останавливает основные действия, не только в Украине, а во многих уголках мира. И говорит: "Снимайте, пожалуйста, с России все наложенные санкции, выстраиваем новые отношения. Россия тут ни при чем, исключительно был человек, руководивший до этого государством, и это его личные проблемы, он маньяк. То есть, в стране произойдет "депутинизация". Ну и во всем винят его", — сказал Буданов.

А второй из вариантов — развал РФ на несколько частей.

"Другой вариант – это просто развал России на несколько частей, на три и больше", — заявил он.

Глава ГУР рассказал, что сейчас в РФ продолжается процесс избрания преемника, который будет управлять страной после Владимира Путина. Буданов добавил, что группы влияния в окружении Путина должны между собой найти консенсус, а это сложно им дается. Он не стал называть возможных кандидатов на пост президента России, потому что "не надо мешать процессу".

Напомним, в интервью журналистам Кирилл Буданов также рассказал, что уже в августе будут первые видимые результаты украинской армии, а к концу года активные боевые действия достаточно уменьшатся. По его словам, война с Россией закончится в 2023 году возвращением всех оккупированных территорий и выходом на границы 1991 года.

Ранее, 23 июня глава ГУР заявлял, что российские элиты понимают, что война для России не закончится ничем хорошим. По его словам, они уже обеспокоены и думают о том, что их ждет после войны.