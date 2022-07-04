С выходом на государственные границы 1991 года: Буданов сказал, когда закончится война

По словам начальника ГУР, уже в августе будут первые видимые результаты Украины, а до конца года активные действия достаточно уменьшатся.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что война завершится в 2023 году с возвращением захваченных территорий. Об этом он заявил в интервью для "РБК-Украина".

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По словам Буданова, в августе весь мир увидит первые победы и первые видимые результаты Украины.

Журналист спросил, что будет под завершение активной фазы, которая сейчас происходит, Буданов сказал, что активные действия достаточно уменьшатся. Концом войны для начальника ГУР Минобороны будет выход на границы по состоянию на 1991 год. Такого можно достичь в 2023 году.

"Под конец года, скажем так, состояние, в котором активные боевые действия достаточно уменьшатся. Но это не будет еще концом, надо верно понимать то, что я говорю. (Журналист уточняет о сроках завершения войны) Следующий год, я так считаю", — заявил Буданов.

Также он добавил, что во многом Украина зависит от поддержки партнеров, которая все еще не достаточна, чтобы окончательно освободить захваченные территории. Однако это постепенно исправляется, нужно время.

Напомним, 26 мая в ГУР раскрыли детали операций для помощи защитников Мариуполя. Операции выполнялись на вертолетах Ми-8.

Также Буданов заявлял, что элиты РФ хорошо понимают, что война для России не закончится ничем хорошим.