З виходом на державні кордони 1991 року: Буданов сказав, коли закінчиться війна

За словами начальника ГУР, вже в серпні будуть перші видимі результати України, а до кінця року активні дії зменшаться.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що війна завершиться у 2023 році з поверненням захоплених територій. Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україні".

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За словами Буданова, в серпні весь світ побачить перші перемоги та перші видимі результати України.

Журналіст запитав, що буде на завершення активної фази, яка зараз відбувається, Буданов сказав, що активні дії досить зменшаться. Закінченням війни для начальника ГУР Міноборони буде вихід на кордони станом на 1991 рік. Такого можна досягти у 2023 році.

"Під кінець року, скажімо так, стан, в якому активні бойові дії досить зменшаться. Але це не буде ще кінцем, треба правильно розуміти те, що я говорю. (Журналіст уточнює про терміни завершення війни) Наступний рік, я так вважаю", — заявив Буданов.

Також він додав, що багато в чому Україна залежить від підтримки партнерів, яка все ще не є достатньою, щоб остаточно звільнити захоплені території. Однак це поступово виправляється, потрібен час.

Нагадаємо, 26 травня у ГУР розкрили деталі операцій для допомоги захисників Маріуполя. Операції виконувалися на вертольотах Мі-8.

Також Буданов заявляв, що еліти РФ добре розуміють, що війна для Росії не закінчиться нічим добрим.