Польоти в оточений Маріуполь: у ГУР розкрили деталі операцій для допомоги захисникам міста

За словами начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова, за весь час облоги міста було здійснено 7 місій. Вони доставляли продукти, зброю і медикаменти.

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Українські військові літали в оточений Маріуполь для допомоги захисникам міста. Про це в інтерв'ю The War Zone розповів глава Головного управління Розвідки Міноборони Кирило Буданов.

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У міру зменшення площі захисту Маріуполя кількість прохань про допомогу захисників міста ставала більшою. Військова розвідка розробляла та проводила операції з повітряної підтримки українським бійцям.

Буданов стверджує, що всього було здійснено 7 бойових вильотів. Для цього задіяли 16 гелікоптерів Мі-8. Борти перевозили на Азовсталь зброю, боєприпаси, медикаменти, продовольство. Також у місто вдалося перекинути 72 бійці "Азова".

"Усі постачання пройшли успішно", — заявив Буданов.

Проте під час 5 та 7 вильоту було збито два вертольоти. Під час спроби допомогти одному з екіпажів ворожі війська збили ще один Мі-8. Проте даних про постраждалих Буданов не надав.

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Сім місій успішно доставили допомогу, але цього було недостатньо, щоб запобігти можливому захопленню Росією заводу, останнього джерела опору в Маріуполі, зазначають автори.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про героїзм пілотів, які доставляли їжу та воду на "Азовсталь". Президент зазначив, що 90% льотчиків не поверталися, оскільки російські окупанти ефективно використали засоби протиповітряної оборони.

Раніше боєць полку "Азов" Дмитро "Орест" Козацький опублікував серію фото з території заводу "Азовсталь". Він попросив відправляти їх на фотоконкурси та різноманітні премії.