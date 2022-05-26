Полеты в окруженный Мариуполь: в ГУР раскрыли детали операций для помощи защитникам города

По словам начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова, за все время осады города было выполнено 7 миссий. Они доставляли продукты, оружие и медикаменты.

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Украинские военные летали в окруженный Мариуполь для помощи защитникам города. Об этом в интервью для The War Zone рассказал глава Главного управления Разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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По мере уменьшения площади защиты Мариуполя, количество просьб о помощи защитников города становилось больше. Военная разведка разрабатывала и проводила операции по воздушной поддержке украинским бойцам.

Буданов утверждает, что всего было осуществлено 7 боевых вылетов. Для этого задействовали 16 вертолетов Ми-8. Борта перевозили на "Азовсталь" оружие, боеприпасы, медикаменты, продовольствие. Также в город удалось перебросить 72 бойца "Азова".

"Все поставки прошли успешно", — заявил Буданов.

Однако во время 5 и 7 вылета были сбиты два вертолета. Во время попытки помочь одному из экипажей, вражеские войска сбили еще один Ми-8. Однако данных о пострадавших Буданов не привел.

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Семь миссий успешно доставили помощь, но этого было недостаточно, чтобы предотвратить возможный захват Россией завода, последнего источника сопротивления в Мариуполе, отмечают авторы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о героизме пилотов, которые доставляли еду и воду на "Азовсталь". Президент отметил, что 90% летчиков не возвращались, поскольку российские оккупанты эффективно использовали средства противовоздушной обороны.

Ранее боец полка "Азов" Дмитрий "Орест" Казацкий опубликовал серию фотографий с территории завода "Азовсталь". Он попросил отправлять их на фотоконкурсы и различные премии.