"Всерьез еще не начинали": Путин высказался о войне РФ с Украиной (видео)

Владимир Путин считает, что войну на Донбассе развязал "коллективный" Запад. Теперь он хочет увидеть победу над Россией на поле боя.

Российская армия еще "ничего не начинала серьезного" в Украине. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали", – заявил он.

В России, по словам Путина, слышат заявления о том, что Запад "хочет воевать до последнего украинца".

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет", – продолжил президент РФ.

Путин заявил, что Москва не против вести мирные переговоры.

"Те, кто отказываются от них, должны знать, что чем дальше, тем сложнее будет с нами договариваться", – прокомментировал он.

Войну на Донбассе, по словам главы страны-агрессора, развязал "коллективный Запад", а не Россия.

"Западу не нужна такая страна, как Россия, поэтому они поддерживали пятую колонну, сепаратизм и терроризм", – заключил он.

Напомним, что аналитики американского Института изучения войны ISW говорили о затяжной войне в Украине, так как российское руководство ставит перед собой цель сменить действующий режим и уничтожить суверенитет страны.

В ГУР Минобороны Украины считают, что в РФ есть лишь 2 сценария смены власти – выбор преемника после ухода Путина или распад страны на несколько частей.