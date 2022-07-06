Путін готується до затяжної війни: ISW назвав головні цілі РФ в Україні (фото)
За даними американських аналітиків, росіяни наступають у районі Слов'янська, Бахмута та Сіверська, проте Кремль хоче перекинути територіальну експансію далеко за межі Донбасу.
Стратегічними цілями ЗС РФ у ході повномасштабної війни залишаються зміна чинного режиму в Києві та знищення суверенітету України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ISW від 5 липня.
Аналітики зазначають, що незважаючи на колосальні втрати ЗС РФ, ключовою метою Росії є зміна режиму в Україні та знищення суверенітету сусідньої держави з подальшою анексією окупованих територій.
Як аргументи інститут ISW наводить слова секретаря російської Ради безпеки Миколи Патрушева, який повторив початкові тези президента Володимира Путіна.
"Кремль зберігає максималістські цілі, включаючи зміну режиму й територіальну експансію далеко за межі Донбасу. Російська влада продовжує закріплювати адміністративний контроль над окупованими територіями України, що може створити умови для прямого приєднання цих територій до РФ", — ідеться у звіті ISW.
Аналітики також зазначають, що ЗС РФ продовжує наступальні дії в районі Слов'янська, Бахмута й Сіверська, намагаючись блокувати населені пункти з кількох сторін, і проводять мобілізацію особового складу на захоплених територіях із метою компенсувати втрати серед особового складу. Підрозділи Збройних сил України зі свого боку провели контратаку на південний захід від окупованого Донецька.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомляв про успішне відбиття кількох наступів ЗС РФ на Донбасі. За даними військового командування, російські війська були змушені відступати через великі втрати в районі восьми населених пунктів.
Також повідомлялося, що ЗСУ знищили під Херсоном два склади з боєприпасами та бойову техніку російської армії.