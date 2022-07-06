Путін готується до затяжної війни: ISW назвав головні цілі РФ в Україні (фото)

За даними американських аналітиків, росіяни наступають у районі Слов'янська, Бахмута та Сіверська, проте Кремль хоче перекинути територіальну експансію далеко за межі Донбасу.

Стратегічними цілями ЗС РФ у ході повномасштабної війни залишаються зміна чинного режиму в Києві та знищення суверенітету України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ISW від 5 липня.

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Аналітики зазначають, що незважаючи на колосальні втрати ЗС РФ, ключовою метою Росії є зміна режиму в Україні та знищення суверенітету сусідньої держави з подальшою анексією окупованих територій.

Як аргументи інститут ISW наводить слова секретаря російської Ради безпеки Миколи Патрушева, який повторив початкові тези президента Володимира Путіна.

"Кремль зберігає максималістські цілі, включаючи зміну режиму й територіальну експансію далеко за межі Донбасу. Російська влада продовжує закріплювати адміністративний контроль над окупованими територіями України, що може створити умови для прямого приєднання цих територій до РФ", — ідеться у звіті ISW.

Аналітики також зазначають, що ЗС РФ продовжує наступальні дії в районі Слов'янська, Бахмута й Сіверська, намагаючись блокувати населені пункти з кількох сторін, і проводять мобілізацію особового складу на захоплених територіях із метою компенсувати втрати серед особового складу. Підрозділи Збройних сил України зі свого боку провели контратаку на південний захід від окупованого Донецька.

[ + – ] Росія хоче змінити режим у Києві та знищити суверенітет України [ + – ] Росія хоче змінити режим у Києві та знищити суверенітет України [ + – ] ЗСУ провели контратаку в районі окупованого Донецька

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомляв про успішне відбиття кількох наступів ЗС РФ на Донбасі. За даними військового командування, російські війська були змушені відступати через великі втрати в районі восьми населених пунктів.

Також повідомлялося, що ЗСУ знищили під Херсоном два склади з боєприпасами та бойову техніку російської армії.