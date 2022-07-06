ЗСУ за добу відбили вісім спроб наступу ЗС РФ на фронті, — Генштаб

Українська авіація, за даними командування, також успішно виконує бойові завдання, точковими авіаударами знищуючи скупчення ворожої техніки й особового складу росіян.

Підрозділи Збройних сил України протягом доби відбили кілька наступів ЗС РФ на різних ділянках фронту. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні від 6 липня.

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Ситуація на Волинському та Поліському напрямках не змінилася, а на Сіверському окупанти обстрілювали позиції української армії в населених пунктах Залізний Міст, Шалигіне й Есмань.

На Харківському напрямку протягом доби зафіксовано обстріл із вертольотів, танків, мінометів, артилерії та РСЗВ біля Соснівки, Слатиного, Малої Данилівки, Черкаських Тишок, Веселого, Кутузівки, Мосьпанового, Гусарівки, Чепеля та Нової Миколаївки. У районі Шестакового та Перемоги росіяни дистанційно мінували місцевість.

На Слов'янському напрямі ЗС РФ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії відкривали вогонь у районі Краснопілля та Богородичного. Підрозділи ЗСУ відбили ворожий штурм і відтіснили росіян у районі Долини. Біля Мазанівки тривають бої та наступ ЗС РФ.

На Краматорському напрямку зафіксовано прильоти об'єктами цивільної інфраструктури в Сіверську та Григорівці. ЗСУ завдали окупантам серйозних втрат при спробі наступу біля Верхньокам'янського, Білогорівки та Григорівки та змусили росіян відступити. Серйозною ситуація залишається на Бахмутському напрямку. Позиції української армії з артилерії та авіації обстрілювали в районі Вуглегірської ТЕС, Берестового, Білогорівки, Травневого, Шумів і Нью-Йорка. Спроби наступу були відбиті біля Новолуганського, Спірного та Вершини. Тривають бойові дії в районі Луганського, де ЗС РФ також штурмує позиції ЗСУ.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по всій лінії зіткнення тривають обстріли з важкого озброєння, зокрема армійської авіації. На Південнобузькому напрямку ЗС РФ із артилерії вели вогонь по Трудолюбівці, Княжівці, Миколаївці, Кобзарцях, Благодатному, Шевченковому та Лупаревому. У напрямку Лозового ЗСУ також відбили ворожі наступи.

За даними Генштабу, українська авіація продовжує виконувати бойові завдання на кількох напрямках фронту. Протягом минулої доби бомбардувальники та штурмовики ЗС ЗСУ знищили два польові склади боєприпасів, два взводні опорні пункти російських окупантів, понад 10 одиниць ворожої техніки та велику кількість особового складу.

[ + – ] ЗСУ відбили кілька наступів росіян [ + – ] ЗСУ відбили кілька наступів росіян

Нагадаємо, увечері 5 липня українські сили ППО відбили масовану повітряну атаку ЗС РФ. Пуск крилатих ракет, за даними командування, здійснювався з акваторії Чорного моря в напрямку західних областей України.

Також повідомлялося, що ЗС РФ здійснили ракетний удар по Хмельницькій області, а силам ППО вдалося збити одну з чотирьох крилатих ракет.