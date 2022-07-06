Під Херсоном ЗСУ знищили 18 росіян, 2 склади боєприпасів, 2 мінометні установки "Нона-С", — ОК "Південь"
За даними наших військових, також ліквідували зенітну установку 23-го калібру, гаубицю "Мста-Б" і бронетехніку. У Чорному морі перебувають 3 надводні, 2 підводні ракетні носії та десантний корабель. Їхнє загальне навантаження — 32 ракети.
У Південній оперативній зоні ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ в тандемі з іншими завдали втрати ворогові в кількості 18 осіб, 2 складів боєприпасів і кількох одиниць техніки. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
ЗСУ завдали шкоди противнику:
- 2 склади боєприпасів,
- 2 самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С",
- 1 зенітна установка 23-го калібру,
- 1 гаубиця "Мста-Б",
- 5 броньованих і звичайних автомобілів.
Обстріли під Херсоном
Зі свого боку, російські війська продовжують застосовувати тактику ракетних і авіаударів та облаштовувати межі оборони.
Із тяжкої ствольної артилерії ЗС РФ обстріляли село Велика Костромка Херсонської області — постраждали сільгоспсклади, але обійшлося без жертв.
Ка-52 "Алігатор"
Ворожі вертольоти Ка-52 "Алігатор" провели одиночні та парні вилазки: атакували переправу через Інгулець на півночі Херсонської області й двічі — район звільненої Іванівки. Втрат немає.
Повітряні бої винищувачів
Під час повітряного бою над територією Херсонської області за участю трьох російських винищувачів один із них випустив керовані ракети "повітря-повітря" в бік українських штурмовиків, але безуспішно.
Зі свого боку українські вертольоти й штурмовики атакували опорні пункти росіян у районі Благодатного. Результати уточнюються.
Загроза Одесі з моря
У Чорному морі перебувають 3 надводні, 2 підводні ракетні носії, а також один великий десантний корабель. Загальна кількість крилатих ракет — 32.
Росіяни намагаються зруйнувати портову інфраструктуру — елеватори, зерносховища та склади, видавши це за знищення військової техніки.
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