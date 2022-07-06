Під Херсоном ЗСУ знищили 18 росіян, 2 склади боєприпасів, 2 мінометні установки "Нона-С", — ОК "Південь"

За даними наших військових, також ліквідували зенітну установку 23-го калібру, гаубицю "Мста-Б" і бронетехніку. У Чорному морі перебувають 3 надводні, 2 підводні ракетні носії та десантний корабель. Їхнє загальне навантаження — 32 ракети.

У Південній оперативній зоні ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ в тандемі з іншими завдали втрати ворогові в кількості 18 осіб, 2 складів боєприпасів і кількох одиниць техніки. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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ЗСУ завдали шкоди противнику:

2 склади боєприпасів,

2 самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С",

1 зенітна установка 23-го калібру,

1 гаубиця "Мста-Б",

5 броньованих і звичайних автомобілів.

[ + – ] Установка "Нона-С"

Обстріли під Херсоном

Зі свого боку, російські війська продовжують застосовувати тактику ракетних і авіаударів та облаштовувати межі оборони.

Із тяжкої ствольної артилерії ЗС РФ обстріляли село Велика Костромка Херсонської області — постраждали сільгоспсклади, але обійшлося без жертв.

Ка-52 "Алігатор"

Ворожі вертольоти Ка-52 "Алігатор" провели одиночні та парні вилазки: атакували переправу через Інгулець на півночі Херсонської області й двічі — район звільненої Іванівки. Втрат немає.

Повітряні бої винищувачів

Під час повітряного бою над територією Херсонської області за участю трьох російських винищувачів один із них випустив керовані ракети "повітря-повітря" в бік українських штурмовиків, але безуспішно.

Зі свого боку українські вертольоти й штурмовики атакували опорні пункти росіян у районі Благодатного. Результати уточнюються.

Загроза Одесі з моря

У Чорному морі перебувають 3 надводні, 2 підводні ракетні носії, а також один великий десантний корабель. Загальна кількість крилатих ракет — 32.

Росіяни намагаються зруйнувати портову інфраструктуру — елеватори, зерносховища та склади, видавши це за знищення військової техніки.

Раніше Фокус розбирався в тому, чи Україна будуватиме систему безпеки за прикладом Ізраїлю. Ізраїль застосовує практично унікальну систему оборони власної розробки. Цілком можливо, що найближчим часом подібна модель буде реалізована і в Україні. Почесний консул Ізраїлю в західному регіоні Олег Вишняков поділився своєю думкою.

Нагадаємо, що в Росії заявили, що війська не збираються зупинятися на кордонах "ДНР" і "ЛНР". Спікер Держдуми В'ячеслав Володін вважає, що постачання західної зброї затягують війну, і цим вони самі ведуть до того, щоб російська армія пішла далі за межі окупованого Донбасу.