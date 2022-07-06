Под Херсоном ВСУ уничтожили 18 россиян, 2 склада боеприпасов, 2 минометных установки "Нона-С", — ОК "Юг"

По данным наших военных, также была ликвидирована зенитная установка 23-го калибра, гаубица "Мста-Б" и бронетехника. В Черном море находятся 3️надводных, 2 подводных ракетных носителей и десантный корабль. Их общая нагрузка: 32 ракеты.

В Южной оперативной зоне ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в тандеме с другими нанесли потери врагу в количестве 18 человек, 2 складов боеприпасов и нескольких единиц техники. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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ВСУ нанесли урон противнику:

2 склада боеприпасов,

2 самоходных артиллерийско-минометных установок "Нона-С",

1 зенитную установку 23-го калибра,

1 гаубицу "Мста-Б",

5 бронированных и обычных автомобилей.

[ + – ] Установка "Нона-С"

Обстрелы под Херсоном

В свою очередь, российские войска продолжают применять тактику ракетных и авиаударов и обустраивать рубежи обороны.

Из тяжелой ствольной артиллерии ВС РФ обстреляли село Великая Костромка Херсонской области — пострадали сельхозсклады, но обошлось без жертв.

Ка-52 "Аллигатор"

Вражеские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" провели одиночные и парные вылазки: атаковали переправу через Ингулец на севере Херсонской области и дважды — район освобожденной Ивановки. Потерь нет.

Воздушные бои истребителей

Во время воздушного боя над территорией Херсонской области с участием трех российских истребителей один из них выпустил управляемые ракеты "воздух-воздух" в сторону украинских штурмовиков. Но безуспешно.

В свою очередь, украинские вертолеты и штурмовики атаковали опорные пункты россиян в районе Благодатного. Результаты уточняются.

Угроза Одессе с моря

В Черном море находится 3️надводных, 2 подводных ракетных носителей, а также один большой десантный корабль. Общее количество крылатых ракет: 32.

Россияне пытаются разрушить портовую инфраструктуру – элеваторы, зернохранилища и склады, — выдав это за уничтожение военной техники.

Ранее Фокус разбирался в том, будет ли Украина строить систему безопасности по примеру Израиля? Израиль применяет на практике уникальную систему обороны собственной разработки. Очень может быть, что в ближайшее время подобная модель будет реализована и в Украине. Почетный консул Израиля в западном регионе Олег Вишняков поделился своим мнением.

Напомним, что в России заявили, что войска не собираются останавливаться на границах "ДНР" и "ЛНР". Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что поставки западного оружия затягивают войну, и этим они сами ведут к тому, чтобы российская армия пошла дальше границ оккупированного Донбасса.