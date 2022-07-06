Украина будет строить систему безопасности по примеру Израиля: что это означает?

Израиль разработал уникальную оперативную стратегию безопасности и обороны, которую успешно реализует на практике и постоянно совершенствует. Вполне вероятно, что эта модель в ближайшем будущем будет применена и в Украине. Мнение почетного консула государства Израиль в западном регионе Украины Олега Вишнякова.

"Украина будет строить систему безопасности по примеру израильской", — сказал Владимир Зеленский во время разговора со студентами и профессорами Израиля.

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И это не случайные слова. Израиль обладает развитой и хорошо подготовленной военной силой, способной к действиям в условиях широкого круга угроз. И именно построение такой системы анонсировал Президент.

Попробую объяснить структуру, задачи, особенности деятельности подразделений спецназа Израиля, которые являются основой модели сектора безопасности и обороны Израиля.

Возможно, в обозримом будущем она появится и в Украине.

Стратегия — нет никакой стратегии, по крайней мере, на бумаге

Несмотря на то, что Стратегию национальной безопасности Израиля никогда не утверждали официально, в государстве была разработана уникальная оперативная стратегия, которую успешно реализуют на практике и постоянно совершенствуют.

Сложно описать всю оборонную систему Израиля, и я попытаюсь описать ее ключевые особенности.

Народ строит армию, а армия строит народ

Цва га-Гагана ле-Исраэль, или сокращенно ЦАХАЛ – это вооруженные силы государства Израиль и фактически главный орган его безопасности.

В Израиле действует принцип "народ строит армию, а армия строит народ". То есть, фактически, каждый должен отслужить. Под "каждым" подразумеваются все физически и психически здоровые.

Важно

Жить как в Израиле. Почему затяжная война — не приговор для страны

Из 9 миллионов граждан в вооруженных силах Израиля служат 170 тысяч человек, в резерве еще 500 тысяч. Это очень много. Для сравнения, фактически по состоянию на начало 2022 года украинская армия, точнее, ее крупнейшая составляющая, Вооруженные силы Украины, насчитывает более 246 тысяч человек, среди которых 195 тысяч военнослужащих. При этом Украина по демографическим показателям в 3-4 раза больше Израиля.

Главное, что служить все идут добровольно. Ведь ответственность за уклонение от службы в армии связана с уголовной ответственностью до 5 лет лишения свободы.

Кто сказал, что женщины – это слабый пол?

По статистике, каждый третий солдат Израиля – женщина, 33% от общего количества. Для сравнения, в Украине – 12%.

Дамы служат в сухопутных войсках, во флоте и авиации. Срок службы по призыву для них составляет 2 года, мужчины служат на год больше. При этом женщин отправляют воевать на фронт.

Из любопытного. В 2004 году в ЦАХАЛе был создан батальон смешанного типа, на две трети состоящий из женщин. Отличием военнослужащих этого подразделения является салатовый берет, название батальона "Каракаль" (в переводе — песчаные рыси).

"Каркаль" защищает от террористов израильско-египетскую границу. Здесь время от времени происходят вооруженные стычки с боевиками "ИГИЛ". Однако террористы не желают воевать с женщинами, потому что, по их убеждению, смерть от рук женщины "оскорбительна".

Солдат защищает страну, а страна солдата

Для Израиля самая высокая ценность – жизнь своих солдат. В ЦАХАЛе считают, что если солдат обеспечен, удовлетворен условиями проживания, службы и отдыха, чувствует поддержку и понимание со стороны сослуживцев и руководства, то армия от этого только выиграет.

[ + – ] Израиль меняет правила, по которым ведутся войны, по всему миру Фото: Pexels

Я уже рассказывал, что когда израильский военный попадает в плен, он не просто вынужден, он обязан рассказать врагу всю информацию. Так сокращается вероятность того, что человека будут пытать и нанесут непоправимый вред психике.

Ведь израильское командование понимает, что врагу рано или поздно станет известна информация о дислокации войск, боевой технике и т.д. Они без колебаний могут принимать решение об изменении позиций и тактики. ЦАГАЛ останется только в выигрыше. И если уж ты попал в плен, как правило, тебя оттуда вытащат.

Хрестоматийным примером стала операция по обмену Гилада Шалита в 2011 году, когда одного солдата обменяли на 1027 террористов.

Однажды я обсуждал эту историю с одним израильтянином, и он сказал, что, с одной стороны, теперь террористы будут умышленно вылавливать израильских солдат для того, чтобы совершать такие "выгодные" обмены, а с другой, "если бы на месте этого солдата был мой сын, я бы отдал половину Израиля, чтобы сохранить ему жизнь".

Постоянная работа над квалификацией – основа успеха

Все военные проходят обучение. Все занятия направлены на профилактическое ослабление противника и его возможностей.

К тренировкам привлекают и резервистов, поскольку государство возмещает работодателям расходы за 45-дневные военные сборы. Таким образом, Израиль имеет высококвалифицированный резерв, в который входят мужчины до 40-49 лет, женщины – до 38 и офицеры – до 42 лет.

Либо внедрять инновации, либо исчезнуть

Окруженный врагами в начале своего существования, Израиль стал воспринимать себя как нацию, которая, как сказал Арье Герцог, бывший глава израильского агентства противоракетной обороны, должно "либо внедрять инновации, либо исчезнуть".

Приблизительно 30% израильских исследований и разработок направлены на военные технологии. Израиль также инвестирует в свои человеческие ресурсы, создавая многочисленные специализированные образовательные программы, направленные на привлечение лучших талантов в армию и возвращение солдат в университеты.

Важно

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Отсутствие социальной иерархии помогает провоцировать инновации. Ведь в Израиле младшие солдаты смело спорят с высокопоставленными офицерами. Поощрение желания создавать новое и развивать технологии стало основой системы обороны.

Израиль стал первой страной, которая "овладела искусством целенаправленных убийств", которое теперь стало мировым стандартом в войне с террором. Кто-то может считать это сомнительным преимуществом. Однако это стало возможным благодаря передовым технологиям и высококачественному интеллекту лучших.

Израиль меняет правила, по которым ведутся войны по всему миру. А еще изменяет отношение лидеров многих стран к обороне собственного государства.

Уверен, что украинская армия также напишет свою историю успеха, опираясь на собственный опыт и опыт Израиля.