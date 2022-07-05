Україна будуватиме систему безпеки на зразок ізраїльської: що це означає?

Ізраїль розробив унікальну оперативну стратегію безпеки й оборони, яку успішно реалізують на практиці й постійно вдосконалюють. Досить ймовірно, що цю модель в найближчому майбутньому буде застосовано і в Україні. Колонка почесного консула Держави Ізраїль у західному регіоні України Олега Вишнякова.

"Україна будуватиме систему безпеки на зразок ізраїльської", — сказав Володимир Зеленський під час розмови зі студентами та професорами Ізраїлю.

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І це не абстрактні слова. Ізраїль має розвинену та добре підготовлену військову силу, що здатна до дій в умовах широкого кола загроз. І саме побудову такої системи анонсував Президент.

Спробую пояснити структуру, завдання, особливості діяльності підрозділів спецпризначення Ізраїлю, що є основою моделі сектору безпеки й оборони Ізраїлю.

Можливо, в найближчому майбутньому вона буде і в Україні.

Стратегія — немає ніякої стратегії, принаймні, на папері

Попри те, що Стратегію національної безпеки Ізраїлю ніколи не затверджували офіційно, у державі розробили унікальну оперативну стратегію, яку успішно реалізують на практиці й постійно вдосконалюють.

Складно описати усю оборонну систему Ізраїлю, і я спробую описати її ключові особливості.

Народ будує армію, а армія будує народ

Цва га-Гаґана ле-Ісраель, або скорочено ЦАГАЛ — це збройні сили держави Ізраїль і фактично головний орган його безпеки.

В Ізраїлі діє принцип "народ будує армію, а армія будує народ". Тобто, фактично, кожен має відслужити. Під "кожним" мається на увазі всі фізично та психічно здорові.

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З 9 мільйонів громадян у збройних силах Ізраїлю служить 170 тисяч осіб, у резерві ще 500 тисяч. Це дуже багато. Для порівняння, фактично станом на початок 2022 року українська армія, точніше, її найбільший складник, Збройні сили України, налічує понад 246 тисяч осіб, серед яких 195 тисяч військовослужбовців. При цьому Україна за демографічними показниками в 3-4 рази більша за Ізраїль.

Головне, що служити всі йдуть добровільно. Адже відповідальність за ухилення від служби в армії пов'язана з кримінальною відповідальністю до 5 років ув’язнення.

Хто сказав, що жінки — це слабка стать?

За статистикою, кожен третій солдат Ізраїлю — жінка, 33% від загальної кількості. Для порівняння, в Україні — 12%.

Жінки служать у сухопутних військах, у флоті й авіації. Термін служби за призовом для них становить 2 роки, чоловіки служать на рік більше. До того ж, жінок відправляють воювати на фронт.

З цікавого. У 2004 році у ЦАГАЛі був створений батальйон, що на дві третини складається із жінок. Відмінністю військовослужбовців цього підрозділу є салатовий берет, назва батальйону "Каракаль" (у перекладі — піщані рисі).

"Каркаль" обороняє від терористів ізраїльсько-єгипетський кордон. Тут час від часу відбуваються збройні сутички з бойовиками "ІДІЛ". Однак терористи не хочуть воювати із жінками, бо, за їхніми переконаннями, смерть від жінки "образлива".

Солдат захищає країну, а країна солдата

Для Ізраїлю найвища цінність — життя своїх солдат. У ЦАГАЛі вважають, що якщо солдат забезпечений, задоволений умовами проживання, служби та відпочинку, відчуває підтримку і розуміння з боку товаришів по службі та керівництва, то армія від цього тільки виграє.

[ + – ] Ізраїль змінює правила, за якими ведуться війни по всьому світу Фото: Pexels

Я вже розповідав, що коли ізраїльський військовий потрапляє у полон, він не просто змушений, він зобов'язаний розповісти ворогові всю інформацію. Так скорочується вірогідність того, що людину будуть катувати і завдадуть непоправної шкоди психіці.

Адже ізраїльське командування розуміє, що ворогові рано чи пізно стане відома інформація про дислокацію військ, бойову техніку тощо. Вони не вагаючись можуть ухвалювати рішення про зміну позицій і тактики. ЦАГАЛ залишиться тільки у виграші. І якщо вже ти потрапив у полон, як правило, тебе звідти витягнуть.

Хрестоматійним прикладом стала операція з обміну Гілада Шаліта у 2011 році, коли одного солдата обміняли на 1 027 терористів.

Якось я обговорював цю історію з одним ізраїльтянином, і він сказав, що з одного боку, тепер терористи виловлюватимуть навмисно ізраїльських солдат для того, щоб здійснювати такі "вигідні" обміни, а з іншого, "якби на місці цього солдата був мій син, я б віддав половину Ізраїлю, щоб зберегти йому життя".

Постійна робота над кваліфікацією — основа успіху

Усі військові проходять навчання. Усі навчання спрямовані на профілактичне послаблення противника та його можливостей.

Тренування не оминають і резервістів, оскільки держава відшкодовує роботодавцям витрати за 45-денні військові збори. Так, Ізраїль має висококваліфікований резерв, до якого входять чоловіки до 40-49 років, жінки — до 38 та офіцери — до 42 років.

Або запровадити інновації, або зникнути

Оточений ворогами на початку свого існування, Ізраїль почав сприймати себе як націю, яка може, як сказав Ар’є Герцог, колишній голова ізраїльського агентства протиракетної оборони, повинно "або запровадити інновації, або зникнути".

Приблизно 30% ізраїльських досліджень і розробок спрямовані на військові технології. Ізраїль також інвестує у свої людські ресурси, створюючи численні спеціалізовані освітні програми, спрямовані на залучення найкращих талантів до армії та повернення солдат в університети.

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Відсутність соціальної ієрархії допомагає стимулювати інновації. Адже в Ізраїлі молодші солдати сміливо сперечаються з високопоставленими офіцерами. Заохочення створювати нове та розвивати технології стало основою системи оборони.

Ізраїль став першою країною, яка "опанувала мистецтво цілеспрямованих убивств", яке тепер стало світовим стандартом у війні з терором. Хтось може вважати це сумнівною перевагою. Однак це стало можливим завдяки передовим технологіям і високоякісному інтелекту найкращих.

Ізраїль змінює правила, за якими ведуться війни по всьому світу. А ще змінює ставлення лідерів багатьох країн до оборони власної держави.

Впевнений, що українська армія також напише свою історію успіху, опираючись на власний досвіт і на досвід Ізраїля.