Жити як в Ізраїлі. Чому затяжна війна — не вирок для країни

Зрозуміло, що провокації зі сторони росії не припиняться, і ймовірно, варто очікувати напруженої ситуації на кордонах навіть після перемоги України. Як суспільству навчитися жити в умовах постійної загрози? Думка Почесного консула Держави Ізраїль у західному регіоні України Олега Вишнякова.

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24 лютого, з початком повномасштабної війни рф проти України, життя більшості українців змінилося назавжди.

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Проте тільки зараз багато хто почав усвідомлювати, що для мільйонів співгромадян ця війна почалася ще 8 років тому, з анексії Криму й окупації частини територій сходу України.

Тепер про те, що таке війна, знає, на жаль, ледь не кожен, відчувши її на собі.

Ми зараз тільки звикаємо до стану, в якому живемо десятиліттями.

Чи затягнеться війна в Україні?

В історії є багато прикладів затяжних війн і конфліктів. Персько-римські війни та Іберійські релігійні війни тривали понад 700 років. Змінювалися покоління, а війни минулого з активної фази перетікали у пасивну стадію і тривали роками, десятиліттями, століттями.

У будь-якому випадку, нам сьогодні треба готуватися до затяжного конфлікту, який може продовжуватися довгі роки, попри згасання активної фази війни.

Такі ж прогнози й у головного розвідника Кирила Буданова, який заявляв, що оця активна фаза має значно скоротитися до кінця року та зведеться майже до нуля.

Однак, зрозуміло, що це не означає, що провокації з боку росії на цьому зупиняться, ймовірно, варто очікувати й напружену ситуацію на кордонах навіть після перемоги України.

Олексій Арестович ще в квітні зазначив, що "жити доведеться як в Ізраїлі". Але що це означає для нас?

[ + – ] В Ізраїлі солдат захищає країну, а країна, зі свого боку, захищає солдата Фото: pexels.com

Перемога у війні не гарантує мир

14 травня 1948 року держава Ізраїль проголосила про своє існування. А вже наступного дня проти країни, яка щойно з’явилася на світ, виступили озброєні формування палестинських арабів, армії Єгипту, Сирії, Лівану, Трансйорданії (попередниця Йорданії), Саудівської Аравії, Іраку та Ємену.

Ізраїлю вдалося здобути перемогу в цій війні. Згодом Ізраїль виграв ще три війни з арабським світом. А в 1967 році — у "шестиденній війні".

Та перемога, як і мирні переговори зовсім не гарантують мирне життя для населення. Здається, що ця війна продовжуватиметься до нескінченності, й люди почали звикати до життя у стані тривалої війни.

Як вижити під час тривалої війни?

Криваве протистояння протягом багатьох десятиліть призвело до того, що люди звикли й до сирен, й до війни. Особливо на півдні Ізраїлю, де до атак ставляться як до нормального явища.

Але як державі вдається вберегти мирне населення в умовах такої небезпеки?

Усі жителі Ізраїлю знають, що робити в разі атаки

Держава проводить дуже серйозну роботу щодо інформування населення про дії під час надзвичайної ситуації й забезпечує укриттями, які зберігають життя. В багатьох квартирах у новобудовах або реконструйованих будинках є кімната безпеки — мамад: з потовщеними стінами, залізними віконницями, броньованими дверима.

На все є 21 секунда, тому люди чітко розуміють, що робити.

Що робити, якщо сирена застала на вулиці? В Ізраїлі є спеціальні зупинки, які дозволяють перечекати ракетний обстріл. Загалом, у країні достатньо укриттів для того, щоб забезпечити усіх.

Сильна армія та високі технології рятують життя

Нинішній Ізраїль — далеко не військовий табір, а сучасна розвинена країна високих технологій, стартапів, науки й медицини, освіченого населення.

[ + – ] Ізраїль показав: так, на фоні війни можна процвітати та ставати економічно потужною країною, такий кейс уже існує Фото: pexels.com

З моменту проголошення незалежності Ізраїлю уряд виділяв великі кошти на військові дослідження та розробки. До середини 1980-х років Ізраїль твердо зарекомендував себе як один із провідних експортерів зброї у світі. На цей час приблизно кожен десятий робітник у країні так чи інакше був зайнятий у цій галузі.

Завдяки високим технологіям Ізраїлю вдається відстежувати терористів, влучати в ціль, розробляти унікальну зброю. Завдяки розвинутій медицині — рятувати життя.

Суспільство готове служити обороні держави

Ізраїль — маленька за розміром країна, але там від початку створювали систему оборони, в центрі якої стоїть велика армія, тому має постійний людський резерв із належною підготовкою.

Персональна компетенція, рівень персональної підготовки, патріотизм і вмотивованість кожного рядового й офіцера — фундамент армії. І цей фундамент у країні "залізобетонний".

Через те, що більшість населення, зокрема жінки, несуть службу в армії, вони краще розуміють, як поводитися у разі небезпеки, аби захистити себе.

Дітям пояснюють, що таке війна, з дитинства

В Ізраїлі існує багато казок і дитячих книжок, які допомагають переносити стрес і виробляють захисні механізми захисту від нього. За допомогою ігор дітей вчать відвертати увагу від звуків пострілів.

Також завдяки іграм дітям пояснюють, як поводитися під час обстрілів.

Відповідальність за життя кожного солдата

Сьогодні за духом і мотивацією українська армія — номер один у світі. Однак, держава має попіклуватися, аби такі патріотичні люди виживали.

Як я уже писав, в Ізраїлі солдат захищає країну, а країна, зі свого боку, захищає солдата.

[ + – ] Патріотизм і вмотивованість кожного рядового й офіцера – фундамент армії Ізраїлю Фото: NBC News

Кожна людина важлива

Для того, щоб захистити мирне населення, у нинішній ситуації для України вкрай важливо визначити пріоритети у царині безпеки й оборони та вкладати у цей сектор інвестиції.

Водночас необхідно підтримати творчу наснагу та патріотичне піднесення народу, підтримувати військових і модернізувати державу.

Так, на фоні війни можна процвітати й ставати економічно потужною країною, такий кейс уже існує.

Ізраїль показав світові, що війна — не привід для стагнації. Що ракетні обстріли — не виправдовують смерть. Що відсутність чорноземів і сухий клімат не заважає розвитку агросектору.

Варто розуміти, що війна — не вирок для країни, навіть якщо вона затягнеться на десятки років. Якщо держава здатна гарантувати безпеку своїх громадян і почне модернізувати свою економіку, тоді дійсно вийде жити як в Ізраїлі й вижити в умовах затяжної війни.

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