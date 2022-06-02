Жить как в Израиле. Почему затяжная война — не приговор для страны
Понятно, что провокации со стороны россии не прекратятся, и вероятно, следует ожидать напряженной ситуации на границах даже после победы Украины. Как обществу научиться жить в условиях постоянной угрозы? Мнение.
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24 февраля, с началом полномасштабной войны рф против Украины, жизнь большинства украинцев изменилась навсегда.
Однако только сейчас многие начали осознавать, что для миллионов сограждан эта война началась еще 8 лет назад, с аннексии Крыма и оккупации части территорий востока Украины.
Теперь о том, что такое война, знает, к сожалению, чуть ли не каждый, почувствовав ее на себе.
Мы сейчас только привыкаем к состоянию, в котором живем десятилетиями.
Затянется ли война в Украине?
В истории много примеров затяжных войн и конфликтов. Персидско-римские войны и Иберийские религиозные войны длились более 700 лет. Менялись поколения, а войны прошлого из активной фазы перетекали в пассивную стадию и продолжались годами, десятилетиями, веками.
В любом случае, нам сегодня нужно готовиться к затяжному конфликту, который может длиться долгие годы, несмотря на угасание активной фазы войны.
Такие же прогнозы и у главного разведчика Кирилла Буданова, который заявлял, что эта активная фаза должна значительно сократиться до конца года и сведется почти к нулю.
Однако понятно, что это не означает, что провокации со стороны россии на этом прекратятся, вероятно, следует ожидать напряженной ситуации на границах даже после победы Украины.
Алексей Арестович еще в апреле отметил, что "жить придется, как в Израиле". Но что это значит для нас?
Победа в войне не гарантирует мир
14 мая 1948 г. государство Израиль провозгласило о своем существовании. А уже на следующий день против появившейся на свет страны выступили вооруженные формирования палестинских арабов, армии Египта, Сирии, Ливана, Трансордании (предшественница Иордании), Саудовской Аравии, Ирака и Йемена.
Израилю удалось одержать победу в этой войне. Впоследствии Израиль выиграл еще три войны с арабским миром. А в 1967 году — в "шестидневной войне".
Но победа, как и мирные переговоры, вовсе не гарантируют мирную жизнь для населения. Кажется, что эта война будет продолжаться до бесконечности, и люди начали привыкать к жизни в состоянии затяжной войны.
Как выжить во время затяжной войны?
Кровавое противостояние на протяжении многих десятилетий привело к тому, что люди привыкли и к сиренам, и к войне. Особенно на юге Израиля, где к атакам относятся как к нормальному явлению.
Но как государству удается уберечь мирное население в условиях такой опасности?
- Все жители Израиля знают, что делать в случае атаки
Государство проводит очень серьезную работу по информированию об угрозах. Во многих квартирах в новостройках или реконструированных домах есть комната безопасности — мамад: с утолщенными стенами, железными ставнями, бронированными дверями.
На все есть 21 секунда, поэтому люди ясно понимают, что делать.
Что делать, если сирена застала на улице? В Израиле есть специальные остановки, позволяющие переждать ракетный обстрел. В целом, в стране достаточно укрытий, чтобы обеспечить всех.
- Сильная армия и высокие технологии спасают жизнь
Нынешний Израиль – далеко не военный лагерь, а современная развитая страна высоких технологий, стартапов, науки и медицины, образованного населения.
С момента провозглашения независимости Израиля правительство выделяло большие средства на военные исследования и разработки. До середины 1980-х годов Израиль твердо зарекомендовал себя как один из ведущих экспортеров оружия в мире. В настоящее время примерно каждый десятый работник в стране так или иначе занят в этой отрасли.
Благодаря высоким технологиям Израилю удается отслеживать террористов, попадать в цель, разрабатывать уникальное оружие. Благодаря развитой медицине – спасать жизни.
- Общество готово служить обороне государства
Израиль – маленькая по размеру страна, но там сначала создавали систему обороны, в центре которой стоит большая армия, поэтому страна имеет постоянный человеческий резерв с надлежащей подготовкой.
Персональная компетенция, уровень персональной подготовки, патриотизм и мотивированность каждого рядового и офицера – фундамент армии. И этот фундамент в стране "железобетонный".
Поскольку большинство населения, в том числе женщины, несут службу в армии, они лучше понимают, как себя вести в случае опасности, чтобы защитить себя.
- Детям объясняют, что такое война, с детства
В Израиле существует множество сказок и детских книг, которые помогают переносить стресс и вырабатывать защитные механизмы защиты от него. С помощью игр детей учат отвлекаться от звуков выстрелов.
Также благодаря играм детям объясняют, как вести себя во время обстрелов.
- Ответственность за жизнь каждого солдата
Сегодня по духу и мотивации украинская армия – номер один в мире. Однако государство должно позаботиться о том, чтобы такие патриотические люди выживали.
Как я уже писал, в Израиле солдат защищает страну, а страна, со своей стороны, защищает солдата.
Каждый человек важен
Чтобы защитить мирное население, в нынешней ситуации для Украины крайне важно определить приоритеты в сфере безопасности и обороны и вкладывать в этот сектор инвестиции.
В то же время необходимо поддержать творческое воодушевление и патриотический подъем народа, поддерживать военных и модернизировать государство.
Да, на фоне войны можно процветать и становиться экономически мощной страной, такой кейс уже существует.
Израиль показал миру, что война – не повод для стагнации. Что ракетные обстрелы – не оправдывают смерть. Что отсутствие черноземов и сухой климат не мешает развитию агросектора.
Следует понимать, что война — не приговор для страны, даже если она затянется на десятки лет. Если государство будет способно обеспечить безопасность своих граждан и начнет модернизировать экономику, тогда действительно получится жить как в Израиле и выжить в условиях затяжной войны.Важно