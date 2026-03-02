Рычание льва: Израиль не оправдывается — Израиль объясняет и защищает
"Израиль не стремится к конфликтам. Но он не может позволить себе игнорировать непосредственные угрозы", — считает автор колонки, Почетный консул Государства Израиль Олег Вишняков.
В странах, которые живут в стабильности, безопасность — это политическая категория. В Израиле безопасность — это ежедневная реальность.
Недавно я находился в Израиле. Не было ощущения паники. Не было громких деклараций. Была концентрация. Была системность. Была уверенность в том, что государство понимает угрозы и действует в рамках своего неотъемлемого права на самооборону.
Мировые медиа сегодня много пишут об Израиле: удары, ответ, эскалация, региональное напряжение. Но если читать не только заголовки, но и аналитику — становится очевидным другое. Израиль исходит из базового принципа международного права: каждое государство имеет право защищать своих граждан от непосредственной угрозы.
И это не какая-то пустая риторика. Это доктрина выживания страны.
Непосредственная угроза — ответ в рамках самообороны
В большинстве серьезных международных колонок звучит один тезис: Израиль рассматривает безопасность как абсолютный приоритет.
Когда речь идет об угрозах, имеющих признаки непосредственных (imminent), государство реализует право на самооборону в соответствии с международным правом, нейтрализуя риски до того, как они трансформируются в масштабную опасность.
Речь не о "действовать первым". Речь идет о предотвращении реальной угрозы.
Для государства без стратегической глубины территории вопрос времени — это вопрос жизни.
Международный диалог безопасность как критерий решений
Израиль находится в постоянном диалоге с международными партнерами. Его решения не принимаются в вакууме.
В то же время базовым критерием всегда остается безопасность граждан. Именно она определяет границы допустимого и приоритеты действий.
Израиль объясняет свои шаги. Сотрудничает с союзниками. Поддерживает дипломатические каналы. Но не делегирует ответственность за защиту собственного населения.
Это тонкая, но принципиальная разница.
Общественная устойчивость — часть оборонной архитектуры
Проактивность Израиля — это не только военный компонент.
Это медицинская система, готовая работать в условиях чрезвычайного положения.
Это инфраструктура, интегрированная в алгоритмы безопасности.
Это технологии, которые одновременно развивают экономику и укрепляют обороноспособность.
В Израиле безопасность — это экосистема.
И именно поэтому государство способно сохранять функциональность даже в периоды обострения.
Партнерства — стратегия длинной дистанции
Мировая аналитика также обращает внимание на другое: Израиль последовательно расширяет сеть стратегических партнерств — от безопасности до технологических.
Это не дипломатия эмоций. Это дипломатия интересов.
Альянсы формируются не для публичных жестов, а для стабилизации региона и создания долгосрочного баланса сил.
Израиль мыслит категорией десятилетий.
Информационное давление — стратегия выдержки
В глобальном информационном пространстве много эмоций. Но политика безопасности не может формироваться в ритме новостного цикла.
Израиль принимает решения на основе стратегической оценки рисков, одновременно продолжая объяснять свои действия международному сообществу и поддерживать коммуникацию с партнерами.
Ответственность как стратегия
Во время моего пребывания в Израиле я увидел не агрессивность, я увидел ответственность.
Государство, десятилетиями живущее в условиях угроз, вырабатывает особую культуру управления. Она менее эмоциональна. Менее декларативная. Более расчетливая.
Израиль не стремится к конфликтам. Но он не может позволить себе игнорировать непосредственные угрозы.
Право на самооборону — это не лозунг. Это юридический и моральный долг государства перед своими гражданами.
Израиль реализует это право, оставаясь в диалоге с международными партнерами, но сохраняя неизменным главный принцип: безопасность граждан — превыше всего.
Именно в этом логика его решений. Именно в этом суть израильской стратегии.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.