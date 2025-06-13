Удар по Ирану — не война, а предупреждение: Израиль не будет ждать, когда угроза станет реальностью

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В ночь на 13 июня 2025 года Израиль совершил самую масштабную атаку за всю историю конфликта с Ираном. На этот раз целью стала не просто база или арсенал, а сам центр иранской ядерной программы — завод по обогащению урана в Натансе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что был нанесен удар по "главному объекту обогащения" Ирана. И это не просто утверждение — это сигнал, что Израиль готов действовать, даже если это связано с высокими рисками.

Натанс — "сердце, качающее ядерную кровь"

Натанс — не просто технический объект. Именно здесь Иран производит подавляющее большинство ядерного топлива. Именно отсюда за последние три года выходило и топливо с уровнем обогащения до 60% — почти порог, с которого начинается производство ядерного оружия.

С момента выхода США из ядерной сделки в 2018 году Иран не просто возобновил работу центрифуг — он их модернизировал. И уже сейчас, по оценкам экспертов, имеет урана, достаточного для создания девяти ядерных зарядов.

Почему сейчас?

Выступая перед израильтянами, Нетаньяху не скрывал: решение было сложным. Но разведка указывала на то, что промедление могло стоить слишком дорого.

Цель — не просто повредить инфраструктуру. Цель — изменить саму динамику ядерной гонки. Премьер подчеркнул: Израиль не может позволить Ирану завершить сборку бомбы. И если мир колеблется, Израиль не будет.

Проблема подземной крепости — Fordow

Остается открытым вопрос: атаковали ли израильские силы объект Fordow? Это второй ключевой завод по обогащению урана, глубоко встроенный в гору на военной базе КСИР.

Западные аналитики признают: ни одна из привычных бомб Израиля не способна пробить почти полмили грунта и бетона. Именно поэтому, если Fordow остался невредимым, то ключ к сохранению программы — возможно, тоже.

Как метко отметил американский координатор Бретт МакГерк: "Если вы не уничтожили Fordow — вы не уничтожили программу". Поэтому Fordow потенциально может стать следующим объектом, если сегодня он не был уничтожен.

Хроника сопротивления: как Израиль уже 20 лет противодействует атомному Ирану

Израильская кампания по сдерживанию иранской ядерной программы длится почти два десятилетия.

Совместно с США было создано кибероружие Stuxnet, которое выводило из строя центрифуги в Натансе.

Были уничтожены целые комплексы по производству компонентов для обогащения.

В рамках точечных операций были ликвидированы ведущие иранские ядерные ученые — в частности, с помощью дистанционного управления роботизированными системами.

Но все эти действия давали временный эффект. Иран быстро восстанавливался. К моменту подписания ядерного соглашения 2015 года ему уже удалось создать инфраструктуру, способную к серийному производству.

Готов ли Израиль к вероятному "ответу" Ирана?

Сейчас Израиль действует в значительно изменившейся среде безопасности.

В его распоряжении — комплексная противоракетная оборона:

"Железный купол" для короткодистанционных ракет;

"Праща Давида" для средней дальности;

Хец-2 и Хец-3 — щит от баллистических угроз из космоса;

поддержка ВМС и ВВС США, Великобритании, Франции;

объединенная ПВО с Иорданией.

В ответ на угрозы со стороны Ирана, который несет угрозу не только Израилю, но и всему региону, Израиль показал: его оборонная стратегия имеет зубы. И если дипломатия не работает — работает превентивное действие.

Что дальше?

Ключевой вопрос: насколько эффективным оказался удар?

Разрушены ли полностью центрифуги Натанс?

Удалось ли парализовать логистику и командование ядерной программы?

И самое главное — насколько долго это остановит Иран?

Если задержка продлится всего год–два — риск, на который пошел Израиль, может показаться слишком большим. Однако промедление могло стоить гораздо больше: рано или поздно Иран пересек бы черту.

История учит Израиль: самые страшные трагедии случаются, когда мир бездействует. После Холокоста Израиль сформировал простую, но непреклонную доктрину: "Никогда снова" — не лозунг, а план действий.

Атака на Натанс — это не начало войны. Это предупреждение. Это знак того, что израильская безопасность — не предмет компромисса. Это право на жизнь.

Израиль не выбирает между войной и миром. Он выбирает между угрозой существования — и правом защищаться. И пока у страны есть силы, партнеры и воля, она не позволит никому превратить страхи в реальность.

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