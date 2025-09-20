Израиль под обстрелами дипломатии: почему мир не видит угрозу террора

Related video

На следующей неделе, 22 сентября, в Нью-Йорке снова будут говорить о Палестине. В кулуарах ООН готовят очередную резолюцию в поддержку "двух государств", а ряд стран готовится официально признать Палестину.

Для многих государств это выглядит как "мирный шаг", но для Израиля подобные решения — не о мире, а о легитимизации угрозы, десятилетиями нависающей над его гражданами.

Потому что реальность израильтян — это не дипломатические речи, а ежедневные сирены "Цева адом", когда семьи прячутся в укрытиях от ракетных атак из Газы.

Это автобусы, взрываемые террористами. Это похищения и убийства. И для тех, кто живет в условиях постоянной опасности, слова о "двух государствах рядом в мире" звучат как утопия, не учитывающая опыта жизни под прицелом.

Почему "два государства" не работают

Международное сообщество в очередной раз делает вид, что простое голосование в Генассамблее ООН может приблизить мир. Но для Израиля эта формула давно потеряла смысл. Ведь что означает "палестинское государство" сегодня?

На Западе Иордана — территории, где распространяется влияние радикальных группировок. В Газе — ХАМАС, который не признает права Израиля на существование и прямо призывает к его уничтожению.

Каждый шаг к государственности Палестины в нынешних условиях может означать лишь одно: создание еще одного плацдарма для атак по израильским городам.

Двойные стандарты

Когда израильская армия наносит удары по Газе, в мировых новостях звучат слова "геноцид", "разрушения", "жертвы среди мирных". Но редко кто спрашивает: почему Израиль вынужден действовать?

Сотни тонн оружия, поступающих в Газу по контрабандным туннелям. Тысячи ракет, которые запускаются в сторону Ашкелона или Тель-Авива. Использование мирного населения в качестве "живого щита" — когда боевики размещают штабы в школах или больницах. Это не картинки для репортажей, а ежедневная реальность, которая не оставляет Израилю пространства для "символических жестов".

Важно

"Выстрел в Сараево" прозвучит 30 сентября: почему эта дата может стать началом новой войны

США и израильская безопасность

Когда Вашингтон накладывает вето на резолюции о немедленном прекращении огня, то для мира это выглядит как "блокирование мира". Но для израильтян это — единственный способ иметь гарантию, что их безопасность не станет разменной монетой в глобальной политике. Потому что мирное сосуществование возможно только тогда, когда сосед не держит в руках автомат.

Да, звучит жестко: Израиль хочет "тотальной победы" над ХАМАСом. Потому что половинчатых решений уже было достаточно.

Каждое прекращение огня, каждое новое "соглашение" — это передышка для боевиков, которые снова накапливают оружие, чтобы атаковать еще сильнее.

Именно поэтому в Израиле будущее видят не в символических резолюциях ООН, а в гарантиях безопасности. В том, что дети пойдут в школу без страха, а родители не будут бежать каждую ночь в укрытие.

Между миром и выживанием

Миру легко писать красивые резолюции, ведь за них не придется платить кровью. А вот Израиль каждый раз платит — жизнями своих граждан.

И когда международное сообщество говорит о "двух государствах", Израиль напоминает: прежде чем строить будущее, нужно остановить тех, кто снова и снова пытается отобрать у него право на жизнь.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Важно