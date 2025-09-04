"Выстрел в Сараево" прозвучит 30 сентября: почему эта дата может стать началом новой войны
Большая война на Ближнем Востоке может стартовать 30 сентября 2025 года — в этот день в ООН будут голосовать за признание государства Палестина, прогнозирует эксперт Алексей Кущ. Если Израиль пойдет на аннексию палестинских земель, в игру может включиться серьезное количество игроков, вплоть до Китая и США…
"Выстрел в Сараево" может произойти 30 сентября 2025 года на заседании ООН.
Ожидается лавинообразное признание независимости Палестины рядом стран, в том числе и европейских.
Параллельно в Израиле звучат идеи провести аннексию Западного берега реки Иордан, в результате чего под контролем Палестинской администрации останется не более 20% автономии. Все остальное будет поделено между израильскими провинциями Иудея и Самария.
Ряд арабских стран уже заявили, что в случае развития такого сценария модель авраамических соглашений с Израилем будет поставлена на паузу или вовсе аннулирована.Важно
Это все может открыть "ящик Пандоры" на Ближнем Востоке. Добавим в этот бульон такие ингредиенты, как Сирия, Турция, Иран, США в Зангезурском коридоре, Йемен и его связь с Китаем — и получим фирменное геополитическое блюдо.
Смотрим на котировки нефти, они не обманут. Пока инвесторы начали немного волноваться, но в целом спокойны.
Но и накануне "выстрела в Сараево" инвесторы были весьма оптимистичны..…
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно