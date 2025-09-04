"Выстрел в Сараево" прозвучит 30 сентября: почему эта дата может стать началом новой войны

Related video

"Выстрел в Сараево" может произойти 30 сентября 2025 года на заседании ООН.

Ожидается лавинообразное признание независимости Палестины рядом стран, в том числе и европейских.

Параллельно в Израиле звучат идеи провести аннексию Западного берега реки Иордан, в результате чего под контролем Палестинской администрации останется не более 20% автономии. Все остальное будет поделено между израильскими провинциями Иудея и Самария.

Ряд арабских стран уже заявили, что в случае развития такого сценария модель авраамических соглашений с Израилем будет поставлена на паузу или вовсе аннулирована.

"Нет альтернативы": Франция признает Палестину как отдельное государство, — Макрон

Это все может открыть "ящик Пандоры" на Ближнем Востоке. Добавим в этот бульон такие ингредиенты, как Сирия, Турция, Иран, США в Зангезурском коридоре, Йемен и его связь с Китаем — и получим фирменное геополитическое блюдо.

Смотрим на котировки нефти, они не обманут. Пока инвесторы начали немного волноваться, но в целом спокойны.

Но и накануне "выстрела в Сараево" инвесторы были весьма оптимистичны..…

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

