"Нет альтернативы": Франция признает Палестину как отдельное государство, — Макрон

Франция уже в сентябре планирует официально признать Палестину, как отдельное независимое государство. США и Израиль выступили категорически против таких действий Парижа.

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Первоочередной задачей является прекращение войны в секторе Газа и оказание гуманитарной помощи гражданскому населению в Палестине, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Верный своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я принял решение: Франция признает Государство Палестина", — написал Макрон.

Он призвал к немедленному прекращению огня, освобождению всех заложников и масштабной международной поддержке для жителей Газы.

"Нет альтернативы. Французы хотят мира на Ближнем Востоке. И именно нам, французам, вместе с израильтянами, палестинцами, нашими европейскими и международными партнерами, предстоит доказать, что это возможно", — отметил Макрон.

Президент Франции также отметил необходимость демилитаризации группировки ХАМАС, обеспечения безопасности, восстановления Газы и создания полноценного, жизнеспособного палестинского государства, которое признает Израиль и будет способствовать стабильности в регионе.

Макрон подчеркнул, что получил соответствующие обязательства от президента Палестинской автономии и подтвердил свою решимость действовать.

Реакция мира на признание Францией Палестины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "решительно осуждает" решение признать Палестину государством.

"Палестинское государство в таких условиях станет плацдармом для уничтожения Израиля, а не для мирного сосуществования с ним", — отметил Нетаньяху.

Он также добавил, что палестинцы не стремятся к созданию государства рядом с Израилем, а наоборот, "стремятся к созданию государства вместо Израиля".

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты отвергают намерение президента Франции официально признать государство Палестина во время Генеральной ассамблеи ООН.

"Это безответственное решение только служит пропаганде ХАМАСа и отвергает перспективу мира. Это пощечина жертвам 7 октября", — подчеркнул Рубио.

Кроме того издание Bloomberg пишет, что на премьер-министра Великобритании Кира Стармера оказывают давление министры его правительства и Эмманюэль Макрон с требованием как можно быстрее признать Палестину суверенным государством.

Журналисты также напомнили, что Стармер заявил, что "государственность является неотъемлемым правом палестинского народа" и что прекращение огня "откроет путь" для признания Палестины со стороны Великобритании, но не указал четких сроков.

Напомним, Верховная Рада хочет признать Северную Корею государством-агрессором и соучастницей вооруженной агрессии РФ против Украины.