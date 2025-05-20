Помогает РФ в войне против Украины: КНДР хотят признать государством-агрессором (скриншот)

Верховная Рада Украины хочет признать Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) государством-агрессором и соучастником вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, поскольку Северная Корея помогает России оружием и военными.

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Соответствующий проект постановления № 13301 об обращении к международному сообществу подан в парламент.

Проект документа о признании КНДР государством-агрессором Фото: Верховная Рада

Инициаторами законопроекта являются народные депутаты от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и София Федина. Документ получен парламентом 19 мая.

Причины признания КНДР государством-агрессором

В пояснительной записке говорится о том, что участие КНДР в войне против Украины на стороне России подтверждается, в частности, фактами плена граждан Северной Кореи. Кроме того, международные центры заявляют о передаче от КНДР в Россию не менее 4 миллионов артиллерийских снарядов, баллистических ракет, противотанкового вооружения и тысяч военных. Общие доходы Пхеньяна от такого сотрудничества превышают 20 миллиардов долларов. Факт сотрудничества также подтвердили обе страны.

В обращении Верховная Рада призывает международное сообщество и парламенты стран мира:

признать КНДР государством-агрессором и партнером РФ в совершении международных преступлений;

усилить международное давление на Пхеньян, в частности ввести секторальные санкции;

привлечь к ответственности должностных лиц КНДР, причастных к военной агрессии против Украины.

Пояснительная записка к документу Фото: Скриншот

Пояснительная записка к документу Фото: скриншот

Пояснительная записка к документу Фото: Скриншот

Пояснительная записка к документу Фото: Скриншот

Напомним, 26 апреля Российская Федерация официально признала участие военнослужащих из Северной Кореи в боевых действиях в Курской области. Позже Северная Корея впервые официально подтвердила, что отправила свои войска в поддержку России в войне против Украины.