Допомагає РФ у війні проти України: КНДР хочуть визнати державою-агресором (скриншот)
Верховна Рада України хоче визнати Корейську Народно-Демократичну Республіку (КНДР) державою-агресором і співучасницею збройної агресії Російської Федерації проти України, оскільки Північна Корея допомагає Росії зброєю та військовими.
Відповідний проєкт постанови № 13301 щодо звернення до міжнародної спільноти подано до парламенту.
Ініціаторами законопроєкту є народні депутати від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко та Софія Федіна. Документ одержаний парламентом 19 травня.
Причини визнання КНДР державою-агресором
В пояснювальній записці йдеться про те, що участь КНДР у війні проти України на боці Росії підтверджується, зокрема, фактами полону громадян Північної Кореї. Крім того, міжнародні центри заявляють про передачу від КНДР до Росії щонайменше 4 мільйонів артилерійських снарядів, балістичних ракет, протитанкового озброєння та тисяч військових. Загальні доходи Пхеньяна від такої співпраці перевищують 20 мільярдів доларів. Факт співпраці також підтвердили обидві країни.
У зверненні Верховна Рада закликає міжнародну спільноту та парламенти країн світу:
- визнати КНДР державою-агресором і партнером РФ у здійсненні міжнародних злочинів;
- посилити міжнародний тиск на Пхеньян, зокрема запровадити секторальні санкції;
- притягнути до відповідальності посадових осіб КНДР, причетних до військової агресії проти України.
Нагадаємо, 26 квітня Російська Федерація офіційно визнала участь військовослужбовців із Північної Кореї в бойових діях у Курській області. Пізніше Північна Корея вперше офіційно підтвердила, що відправила свої війська на підтримку Росії у війні проти України.