Допомагає РФ у війні проти України: КНДР хочуть визнати державою-агресором (скриншот)

Верховна Рада України хоче визнати Корейську Народно-Демократичну Республіку (КНДР) державою-агресором і співучасницею збройної агресії Російської Федерації проти України, оскільки Північна Корея допомагає Росії зброєю та військовими.

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Відповідний проєкт постанови № 13301 щодо звернення до міжнародної спільноти подано до парламенту.

Проект документа про визнання КНДР державою-агресором Фото: Верховная Рада

Ініціаторами законопроєкту є народні депутати від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко та Софія Федіна. Документ одержаний парламентом 19 травня.

Причини визнання КНДР державою-агресором

В пояснювальній записці йдеться про те, що участь КНДР у війні проти України на боці Росії підтверджується, зокрема, фактами полону громадян Північної Кореї. Крім того, міжнародні центри заявляють про передачу від КНДР до Росії щонайменше 4 мільйонів артилерійських снарядів, балістичних ракет, протитанкового озброєння та тисяч військових. Загальні доходи Пхеньяна від такої співпраці перевищують 20 мільярдів доларів. Факт співпраці також підтвердили обидві країни.

У зверненні Верховна Рада закликає міжнародну спільноту та парламенти країн світу:

визнати КНДР державою-агресором і партнером РФ у здійсненні міжнародних злочинів;

посилити міжнародний тиск на Пхеньян, зокрема запровадити секторальні санкції;

притягнути до відповідальності посадових осіб КНДР, причетних до військової агресії проти України.

Пояснювальна записка до документу Фото: Скріншот

Пояснювальна записка до документу Фото: скриншот

Пояснювальна записка до документу Фото: Скріншот

Пояснювальна записка до документу Фото: Скріншот

Нагадаємо, 26 квітня Російська Федерація офіційно визнала участь військовослужбовців із Північної Кореї в бойових діях у Курській області. Пізніше Північна Корея вперше офіційно підтвердила, що відправила свої війська на підтримку Росії у війні проти України.