"Пліч-о-пліч": РФ уперше визнала, що бійці КНДР воювали проти України

Російська Федерація офіційно визнала участь військовослужбовців із Північної Кореї в бойових діях у Курській області.

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Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов під час доповіді президенту РФ Володимиру Путіну.

Герасимов заявив, що ЗСУ нібито покинули Курську область, окремо зазначивши участь північнокорейських військовослужбовців у бойових діях на прикордонних територіях Росії. За його словами, бійці КНДР надали "значну допомогу" в рамках договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Москвою і Пхеньяном.

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"Солдати й офіцери Корейської народної армії, виконуючи бойові завдання пліч-о-пліч із російськими військовослужбовцями під час українського вторгнення, показали високий професіоналізм", — сказав глава Генштабу ЗС РФ.

При цьому в Генштабі ЗСУ заявили, що повідомлення представників вищого командування ЗС РФ про нібито завершення бойових дій на території Курської області не відповідають дійсності. За даними відомства, від початку доби в операційній зоні угруповання військ "Курськ" відбито п'ять штурмових дій противника, ще одне таке бойове зіткнення зараз триває.

"Заяви ворожого керівництва про "розгром" українського угруповання військ є нічим іншим, як пропагандистським вивертом і бажанням видати бажане за дійсне", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, за даними ГУР, північнокорейські солдати, які воюють у складі російської армії на Курському напрямку, за місяці війни вже покращили свої навички та перейняли досвід із застосування дронів і засобів радіоелектронної боротьби.

Зі свого боку перебіжчик із Північної Кореї Ханиль Чон розповів, що після повернення з Росії північнокорейські солдати зможуть піти в університет і навіть вступити в Комуністичну партію, що зі свого боку допоможе просунутися в кар'єрі.