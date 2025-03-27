Перебіжчик із КНДР розповів, що отримають солдати Кім Чен Ина за війну проти України

Серед іншого, їм дозволять вступити в Комуністичну партію Північної Кореї, але це стосується тільки солдатів елітних підрозділів.

Related video

Ханиль Чон, перебіжчик з Північної Кореї, який втік, будучи прикордонником, розповів, що чекає на солдатів Кім Чен Ина, які зараз воюють проти України на боці Росії. Якщо їм пощастить вижити, то після повернення в КНДР, вони зможуть піти в університет і навіть вступити в Комуністичну партію, що своєю чергою допоможе просунутися в кар'єрі. Про це він розповів в інтерв'ю чеському виданню iROZHLAS.

Чон каже, що на боці РФ воює північнокорейський військовий підрозділ "Шторм". Його навіть можна назвати елітним, оскільки тамтешні солдати мають кращу підготовку, ніж звичайні солдати КНДР.

Солдати КНДР на навчаннях Фото: KCNA

"Мій батько був членом підрозділу, який був попередником "Шторму", а мій двоюрідний брат пройшов військову підготовку в "Штормі". Це дуже відомий полк у Північній Кореї", — розповів колишній прикордонник.

Сам Ханиль Чон мріяв про кар'єру професійного футболіста, проте в шістнадцять років йому довелося піти на обов'язкову військову службу, і стало зрозуміло, що його мрії не судилося збутися. З КНДР він втік десять років тому, коли став прикордонником у 18 років. Йому довелося плисти шість годин, але він вижив і почав нове життя.

Ханиль Чон утік із КНДР у 18 років Фото: Irozhlas

"Футбол, мабуть, найпопулярніший вид спорту в Північній Кореї. Я хотів стати професійним футболістом. Але в КНДР, ви повинні відповідати трьом вимогам — походити з хорошої сім'ї, мати гроші і володіти здібностями. На жаль, у мене не було всіх трьох факторів. Тепер я граю заради хобі", — розповів Чон.

Зараз він живе в Південній Кореї і розповідає про свій досвід на YouTube. Він також відвідав Чехію в рамках фестивалю "Пхеньянська весна".

За його словами, деякі з його друзів потрапили в "Шторм" і цілком імовірно, що зараз воюють проти українців. Якщо вони виживуть і повернуться в Північну Корею, то їм нададуть деякі почесті. Але не всім.

"Вони можуть стати членами Комуністичної партії, ветеранами війни або, якщо їм дуже пощастить, їх можуть прийняти в коледж. Однак ці пільги поширюються не на всіх військовослужбовців, відправлених в Україну", — розповів Чон.

Він також пояснив, чим відрізняється звичайний солдат із Північної Кореї від елітного бійця.

Елітні підрозділи КНДР на параді Фото: KCNA

"Усі північнокорейські чоловіки повинні пройти обов'язкову військову службу. У звичайних солдатів навчання займає три місяці, а у солдатів спецслужб — від шести місяців до року. Однією з найважливіших речей у навчанні є освіта, яка має "промити мізки". Ви займаєтеся цим дві години на день, п'ять днів на тиждень, протягом десяти років. Таким чином, це не обмежується періодом навчання, а триває весь час, поки ви служите в армії", — пояснив перебіжчик, зазначивши, що елітні війська Кім Чен Ина вчать стріляти, здійснювати тривалі марші та навіть навчають бойових мистецтв.

Сам він пройшов шестимісячне навчання. За словами Чона, солдати з бідних родин раді потрапити в армію, бо там годують тричі на день і забезпечують одягом.

Під кінець інтерв'ю він зазначив, що Росія для північнокорейців не зовсім "братня" країна на відміну від Китаю. У КНДР і РФ зараз "дружня співпраця".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Корейська Народно-Демократична Республіка в січні та лютому 2025 року, ймовірно, додатково відправила ще щонайменше три тисячі своїх солдатів до Російської Федерації для підтримки війни Росії проти України.