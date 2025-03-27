Перебежчик из КНДР рассказал, что получат солдаты Ким Чен Ына за войну против Украины

Среди прочего, им позволят вступить в Коммунистическую партию Северной Кореи, но это касается только солдат элитных подразделений.

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Ханыль Чон, перебежчик из Северной Кореи, который сбежал, будучи пограничником, рассказал, что ожидает солдат Ким Чен Ына, которые сейчас воюют против Украины на стороне России. Если им повезет выжить, то после возвращения в КНДР, они смогут пойти в университет и даже вступить в Коммунистическую партию, что в свою очередь поможет продвинуться в карьере. Об этом он рассказал в интервью чешскому изданию iROZHLAS.

Чон говорит, что на стороне РФ воюет северокорейское воинское подразделение "Шторм". Его даже можно назвать элитным, так как тамошние солдаты имеют лучшую подготовку, чем обычные солдаты КНДР.

Солдаты КНДР на учениях Фото: KCNA

"Мой отец был членом подразделения, которое было предшественником "Шторма", а мой двоюродный брат прошел военную подготовку в "Шторме". Это очень известный полк в Северной Корее", — рассказал бывший пограничник.

Сам Ханыль Чон мечтал о карьере профессионального футболиста, однако в шестнадцать лет ему пришлось пойти на обязательную военную службу, и стало ясно, что его мечте не суждено сбыться. Из КНДР он сбежал десять лет назад, когда стал пограничником в 18 лет. Ему пришлось плыть шесть часов, но он выжил и начал новую жизнь.

Ханыль Чон сбежал из КНДР в 18 лет Фото: Irozhlas

"Футбол, пожалуй, самый популярный вид спорта в Северной Корее. Я хотел стать профессиональным футболистом. Но в КНДР, вы должны соответствовать трем требованиям — происходить из хорошей семьи, иметь деньги и обладать способностями. К сожалению, у меня не было всех трех факторов. Теперь я играю ради хобби", — рассказал Чон.

Сейчас он живет в Южной Корее и рассказывает о своем опыте на YouTube. Он также посетил Чехию в рамках фестиваля "Пхеньянская весна".

По его словам, некоторые из его друзей попали в "Шторм" и вполне вероятно, что сейчас воюют против украинцев. Если они выживут и вернутся в Северную Корею, то им окажут некоторые почести. Но не всем.

"Они могут стать членами Коммунистической партии, ветеранами войны или, если им очень повезет, их могут принять в колледж. Однако эти льготы распространяются не на всех военнослужащих, отправленных в Украину", — рассказал Чон.

Он также объяснил, чем отличается обычный солдат из Северной Кореи от элитного бойца.

Элитные подразделения КНДР на параде Фото: KCNA

"Все северокорейские мужчины должны пройти обязательную военную службу. У обычных солдат обучение занимает три месяца, а у солдат спецслужб — от шести месяцев до года. Одной из самых важных вещей в обучении является образование, которое должно "промыть мозги". Вы занимаетесь этим два часа в день, пять дней в неделю, в течение десяти лет. Таким образом, это не ограничивается периодом обучения, а продолжается все время, пока вы служите в армии", — пояснил перебежчик, отметив, что элитные войска Ким Чен Ына учат стрелять, совершать длительные марши и даже обучают боевым искусствам.

Сам он прошел шестимесячное обучение. По словам Чона, солдаты из бедных семей рады попасть в армию, потому что там кормят три раза в день и обеспечивают одеждой.

Под конец интервью он отметил, что Россия для северокорейцев не совсем "братская" страна в отличие от Китая. У КНДР и РФ сейчас "дружеское сотрудничество".

Напомним, ранее стало известно, что Корейская Народно-Демократическая Республика в январе и феврале 2025 года, вероятно, дополнительно отправила еще по меньшей мере три тысячи своих солдат в Российскую Федерацию для поддержки войны России против Украины.