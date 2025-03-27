Северная Корея направила в РФ для участия в войне еще минимум 3 тысячи солдат

Кроме военных, КНДР поставляет в Россию также ракеты, боеприпасы и артиллерийское оборудование.

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Корейская Народно-Демократическая Республика в январе и феврале 2025 года, вероятно, дополнительно отправила еще по меньшей мере три тысячи своих солдат в Российскую Федерацию для поддержки войны России против Украины. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

"Из примерно 11 000 северокорейских солдат, отправленных в Россию, 4000 получили ранения, и, по-видимому, около 3000 или более были дополнительно отправлены в январе и феврале", — отмечает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Кроме военных, страна продолжает поставлять в Россию ракеты, боеприпасы и артиллерийское оборудование, в частности:

значительное количество баллистических ракет малой дальности;

около 220 единиц 170-миллиметровых самоходных гаубиц;

реактивные системы залпового огня калибра 240 мм.

По информации южнокорейских военных, Северная Корея, похоже, осуществляет технологическую модернизацию для запуска еще одного военного спутника-шпиона. Пока никаких признаков такого запуска не наблюдается.

Напомним, в начале февраля стало известно, что северокорейские солдаты до сих пор вовлечены в войну в Украине. Однако сейчас это происходит не в таком количестве, как раньше.

Позже глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказывал, что привлечение северокорейских войск унизительно для России, но выгодно для Северной Кореи. Их армия получает на войне против Украины боевой опыт, которого не имела с 1950-х годов.