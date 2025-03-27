Північна Корея направила до РФ для участі у війні ще мінімум 3 тисячі солдат

Окрім військових, КНДР постачає до Росії також ракети, боєприпаси та артилерійське обладнання.

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Корейська Народно-Демократична Республіка в січні й лютому 2025 року, ймовірно, додатково відправила ще щонайменше три тисячі своїх солдатів до Російської Федерації для підтримки війни Росії проти України. Про це повідомляє Yonhap з посиланням на південнокорейських військових.

"З приблизно 11 000 північнокорейських солдатів, відправлених до Росії, 4000 отримали поранення, і, мабуть, близько 3000 або більше були додатково відправлені в січні та лютому", — зазначає Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Крім військових, країна продовжує постачати до Росії ракети, боєприпаси та артилерійське обладнання, зокрема:

значну кількість балістичних ракет малої дальності;

близько 220 одиниць 170-міліметрових самохідних гаубиць;

реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм.

За інформацією південнокорейських військових, Північна Корея, схоже, здійснює технологічну модернізацію для запуску ще одного військового супутника-шпигуна. Наразі жодних ознак такого запуску не спостерігається.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що північнокорейські солдати досі залучені до війни в Україні. Однак наразі це відбувається не в такій кількості, як раніше.

Пізніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповідав, що залучення північнокорейських військ принизливе для Росії, але вигідне для Північної Кореї. Їх армія отримує на війні проти України бойовий досвід, якого не мала з 1950-х років.