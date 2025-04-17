20 мільярдів на ракети та розкіш: що отримала КНДР в обмін на снаряди для РФ, — звіт
Корейський інститут військової аналітики (Korea Institute for Defense Analyses, KIDA) опублікував звіт про вигоди, які отримала Північна Корея завдяки військовій співпраці з Російською Федерацією. З'ясувалось, що ідеться про прибутки у розмірі 20 млрд дол. Зароблені Пхеньяном гроші витратять зовсім не на голодне населення, повідомив KIDA.
Висновки південнокорейського інституту опубліковані у звіті KIDA.
Аналітики пояснили, що гроші РФ витрачались у трьох основних напрямках: за постачання зброї, за надання солдатів, за сучасні технології та компоненти озброєння. Прибуток у 20 мільярдів дол. лідер КНДР Кім Чен Ин ділиться у такій пропорції:
- 19,2 млрд дол. — озброєння (96%);
- 260 млн дол. — солдати (1%);
- 630 млн дол. — технології (3%).
У звіті KIDA ідеться про 21 тис. контейнерів зі зброєю, які надійшли у РФ морем, а також, ймовірно, сушею та повітрям. Починаючи з літа 2023 року, Москва отримала таку номенклатуру боєприпасів:
- артилерійські снаряди калібру 152 та 122 мм;
- далекобійний самохідний ПТРК Bulsae-4. Комплекс здатен дістати до цілі на відстані від 10 до 25 км, причому вони можуть бути поза межею видимості (наприклад, за пагорбом);
- твердопаливні тактичні балістичні ракети KN-23 Hwasong-11Ga (важать 3,4 т, мають дальність до 900 км і заявлену точність 100–200 м);
- реактивні гранатомети (модель аналітики не вказали).
Крім того, у звіті пояснили, як РФ платила за солдатів КНДР. Вказується, що на фронт відправили 11 тис. військових, кожен з яких мав отримати зарплату 2 тис. дол. на місяць. Також уточнюється, які технології та компоненти зброї могла передати Москва. Зокрема, ідеться про елементи атомних підводних човнів та винищувачів, системи "штучного інтелекту" (з'явились у нових боєприпасах КНДР), літаки раннього радіолокаційного попередження та нові розвідувальні БпЛА. Наголошується, що отримані від РФ мільярди підуть не на годування населення, а на виробництво далекобійних ракет та предмети розкоші для партійної еліти.
"Північна Корея, скориставшись війною в Україні, продовжує "зловісну угоду" з Росією, внаслідок чого, за оцінками, було створено економічний ефект обсягом приблизно 28 трильйонів 700 мільярдів вон. Північна Корея створила можливості для отримання іноземної валюти", — написали аналітики Південної Кореї та закликали негайно перервати таке співробітництво, поки не стало надто пізно.
Зазначимо, 17 квітня Фокус писав про те, яким способом Північна Корея надсилає зброю РФ. Як встановило агентство Reuters та OSINT-аналітики центру Open Source Centre, контейнери зі снарядами рушили морем та залізницею. Морем провезли 64 великі партії: протягом 10 місяців росіяни отримали від 4 до 6 млн снарядів.
Нагадуємо, 15 квітня розслідувачі встановили, яка частина снарядів для російської артилерії походить з Північної Кореї.