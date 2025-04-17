20 мільярдів на ракети та розкіш: що отримала КНДР в обмін на снаряди для РФ, — звіт

Корейський інститут військової аналітики (Korea Institute for Defense Analyses, KIDA) опублікував звіт про вигоди, які отримала Північна Корея завдяки військовій співпраці з Російською Федерацією. З'ясувалось, що ідеться про прибутки у розмірі 20 млрд дол. Зароблені Пхеньяном гроші витратять зовсім не на голодне населення, повідомив KIDA.

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Висновки південнокорейського інституту опубліковані у звіті KIDA.

Аналітики пояснили, що гроші РФ витрачались у трьох основних напрямках: за постачання зброї, за надання солдатів, за сучасні технології та компоненти озброєння. Прибуток у 20 мільярдів дол. лідер КНДР Кім Чен Ин ділиться у такій пропорції:

19,2 млрд дол. — озброєння (96%);

260 млн дол. — солдати (1%);

630 млн дол. — технології (3%).

У звіті KIDA ідеться про 21 тис. контейнерів зі зброєю, які надійшли у РФ морем, а також, ймовірно, сушею та повітрям. Починаючи з літа 2023 року, Москва отримала таку номенклатуру боєприпасів:

артилерійські снаряди калібру 152 та 122 мм;

далекобійний самохідний ПТРК Bulsae-4. Комплекс здатен дістати до цілі на відстані від 10 до 25 км, причому вони можуть бути поза межею видимості (наприклад, за пагорбом);

твердопаливні тактичні балістичні ракети KN-23 Hwasong-11Ga (важать 3,4 т, мають дальність до 900 км і заявлену точність 100–200 м);

реактивні гранатомети (модель аналітики не вказали).

Крім того, у звіті пояснили, як РФ платила за солдатів КНДР. Вказується, що на фронт відправили 11 тис. військових, кожен з яких мав отримати зарплату 2 тис. дол. на місяць. Також уточнюється, які технології та компоненти зброї могла передати Москва. Зокрема, ідеться про елементи атомних підводних човнів та винищувачів, системи "штучного інтелекту" (з'явились у нових боєприпасах КНДР), літаки раннього радіолокаційного попередження та нові розвідувальні БпЛА. Наголошується, що отримані від РФ мільярди підуть не на годування населення, а на виробництво далекобійних ракет та предмети розкоші для партійної еліти.

"Північна Корея, скориставшись війною в Україні, продовжує "зловісну угоду" з Росією, внаслідок чого, за оцінками, було створено економічний ефект обсягом приблизно 28 трильйонів 700 мільярдів вон. Північна Корея створила можливості для отримання іноземної валюти", — написали аналітики Південної Кореї та закликали негайно перервати таке співробітництво, поки не стало надто пізно.

КНДР та РФ — як формувалась ціна на північнокорейські снаряди Фото: скриншот КНДР та РФ — як Пхеньян витрачатиме російські гроші Фото: скриншот

Зазначимо, 17 квітня Фокус писав про те, яким способом Північна Корея надсилає зброю РФ. Як встановило агентство Reuters та OSINT-аналітики центру Open Source Centre, контейнери зі снарядами рушили морем та залізницею. Морем провезли 64 великі партії: протягом 10 місяців росіяни отримали від 4 до 6 млн снарядів.

Нагадуємо, 15 квітня розслідувачі встановили, яка частина снарядів для російської артилерії походить з Північної Кореї.