До 5,8 млн снарядів: КНДР стала ключовим постачальником боєприпасів для РФ, — розслідування

Північна Корея стала критично важливим партнером та постачальником боєприпасів для Росії. За останні 18 місяців КНДР передала росіянам 15 800 контейнерів із боєприпасами.

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Видання Reuters провело власне розслідування з аналітиками Open Source Centre.

Експерти виявили не менше 64 постачань з Північної Кореї до Росії в період з серпня 2023 року по березень 2025 року.

Згідно з інформацією, Росія отримала від Північної Кореї від 4,2 до 5,8 мільйона боєприпасів. Постачання відбувалися за допомогою чотирьох вантажних суден під російським прапором: "Ангара", "Леді Р", "Марія" та "Майя-1".

"Постачання боєприпасів з Північної Кореї дозволяє Росії зберігати наступальний імпульс і значно підриває ефективність західної військової підтримки для України", — зазначають аналітики.

Вони також попереджають, що цей потік зброї може ще більше змінити баланс на фронті на користь Росії та створити нові ризики для безпеки в Європі.

Розслідування видання підтверджує, що Росія значною мірою залежить від постачань КНДР, які забезпечують до половини всіх артилерійських снарядів, що використовуються на фронті. В окремі періоди 2024 року російські підрозділи фактично повністю використовували боєприпаси з Північної Кореї.

Воєнна розвідка України повідомляє, що Північна Корея надала Росії понад 4 мільйонів артилерійських снарядів, більшість з яких є калібру 122 мм і 152 мм, що є основою для російської артилерії. За словами голови ГУР Кирила Буданова, ці постачання є ключовими для підтримки російських воєнних дій.

Крім боєприпасів КНДР також передала Росії ракетні системи та далекобійну артилерію, а також відправила свої підрозділи до Курської області.

Аналітики застерігають, що без підтримки Північної Кореї Росія могла б значно знизити інтенсивність своїх обстрілів. Вони також підкреслюють, що ця співпраця становить серйозну загрозу не тільки для України, але й для регіональної безпеки, зокрема в Східній Азії.

Нагадаємо, що військові Північної Кореї, які брали участь у боях на території Курської області Росії, адаптувалися до сучасних бойових тактик, що зробило їх серйозними супротивниками для українських військ.

Також Кім Чен Ин створив новий клас військових кораблів, кожен з яких здатен вміщувати десятки вертикальних пускових установок для ракет. Очікується, що ці судна зміцнять морські сили КНДР та будуть також експортовані.