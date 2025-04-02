Ядерні зокрема: у КНДР створили кораблі, які можуть нести до 50 ракет

Виявилося, що Кім Чен Ин побудував новий клас військових кораблів, кожен з яких може вмістити десятки вертикальних пускових установок для перевезення ракет. Передбачається, що вони посилять флот КНДР і будуть експортуватися.

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Про це повідомляє Reuters.

Мало що відомо про неназваний клас кораблів, які будують на верфях Чхонджина і Нампо. У грудні військові Південної Кореї заявили, що їхня водотоннажність становитиме близько 4000 тонн, що трохи менше половини розміру американського есмінця класу Arleigh Burke.

Однак на знімках корабля в Нампхо, зроблених в останній тиждень березня, видно порожнини на його палубі, досить великі, щоб вмістити понад 50 ракет, залежно від їхнього типу, сказав дослідник Джеффрі Льюїс, директор Програми з нерозповсюдження у Східній Азії.

"Я думаю, 32 ракети спереду і деяка кількість позаду. Або менша кількість ракет, якщо вони балістичні", — зазначив він.

Системи вертикального пуску (VLS) дають змогу кораблям нести більше ракет і полегшують запуск і перезарядку.

Кім Чен Ин серйозно взявся за оновлення свого флоту Фото: Скриншот

Льюїс повідомив, що Північна Корея розробила кілька різних типів ракет, сумісних з осередками VLS, які Пхеньян раніше не розміщував на жодному надводному кораблі.

Він додав, що до таких типів належать протикорабельні крилаті ракети, крилаті ракети для ураження наземних цілей, ракети ППО і балістичні ракети, що запускаються з підводних човнів.

За словами старшого аналітика Австралійського інституту стратегічної політики Юана Грема, озброєння нових кораблів, найімовірніше, відповідає стандартам ВМС Південної Кореї.

"Я думаю, що ми повинні серйозно поставитися до вдосконалення звичайних озброєнь, оскільки Північна Корея має в своєму розпорядженні обмежені ресурси і вклала кошти в ядерну зброю, щоб скоротити розрив у стримуванні з Республікою Корея і Сполученими Штатами", — додав він.

Державні ЗМІ Північної Кореї опублікували перші фотографії корабля в грудні, коли лідер країни Кім Чен Ин проводив його інспекцію.

Пізніше він ще кілька разів відвідав верфі, де, як заявили державні ЗМІ Північної Кореї, також ведеться будівництво першого атомного підводного човна.

"Виключно потужні військові кораблі мають слугувати потужним засобом ядерного стримування проти звичної "дипломатії канонерок" ворожих сил", — повідомив Кім Чен Ин.

Льюїс заявив, що сумісність із системою вертикального завантаження зробить цю зброю ще більш привабливою для експорту в країни, які відрізані від інших постачальників зброї або не можуть собі дозволити її. До того ж ця північнокорейська зброя і ракети набагато дешевші за російські аналоги.

Поки що військові експерти впевнені, що нові північнокорейські кораблі значно поступаються військовому флоту США і Південної Кореї, але вони показують, що Пхеньян серйозно ставиться до інвестицій у поліпшення свого флоту.

Нагадаємо, на початку березня Кім Чен Ин з'їздив помилуватися на атомний підводний човен, який будують у КНДР.