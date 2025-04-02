Ядерные в том числе: в КНДР создали корабли, которые могут нести до 50 ракет

Оказалось, что Ким Чен Ын построил новый класс военных кораблей, каждый из которых может вместить десятки вертикальных пусковых установок для перевозки ракет. Предполагается, что они усилят флот КНДР и будут экспортироваться.

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Об этом сообщает Reuters.

Мало что известно о неназванном классе кораблей, которые строятся на верфях Чхонджина и Нампо. В декабре военные Южной Кореи заявили, что их водоизмещение составит около 4000 тонн, что немного меньше половины размера американского эсминца класса Arleigh Burke.

Однако на снимках корабля в Нампхо, сделанных в последнюю неделю марта, видны полости на его палубе, достаточно большие, чтобы вместить более 50 ракет, в зависимости от их типа, сказал исследователь Джеффри Льюис, директор Программы по нераспространению в Восточной Азии.

"Я думаю, 32 ракеты спереди и некоторое количество позади. Или меньшее количество ракет, если они баллистические", — отметил он.

Системы вертикального пуска (VLS) позволяют кораблям нести больше ракет и облегчают запуск и перезарядку.

Ким Чен Ын всерьез взялся за обновление своего флота Фото: Скриншот

Льюис сообщил, что Северная Корея разработала несколько различных типов ракет, совместимых с ячейками VLS, которые Пхеньян ранее не размещал ни на одном надводном корабле.

Он добавил , что к таким типам относятся противокорабельные крылатые ракеты, крылатые ракеты для поражения наземных целей, ракеты ПВО и баллистические ракеты, запускаемые с подводных лодок .

По словам старшего аналитика Австралийского института стратегической политики Юана Грэма, вооружение новых кораблей, по всей видимости, соответствует стандартам ВМС Южной Кореи.

"Я думаю, что мы должны серьезно отнестись к усовершенствованию обычных вооружений, поскольку Северная Корея располагает ограниченными ресурсами и вложила средства в ядерное оружие, чтобы сократить разрыв в сдерживании с Республикой Корея и Соединенными Штатами", — добавил он.

Государственные СМИ Северной Кореи опубликовали первые фотографии корабля в декабре, когда лидер страны Ким Чен Ын проводил его инспекцию.

Позднее он еще несколько раз посетил верфи, где, как заявили государственные СМИ Северной Кореи, также ведется строительство первой атомной подводной лодки.

"Исключительно мощные военные корабли должны служить мощным средством ядерного сдерживания против привычной "дипломатии канонерок" враждебных сил", — сообщил Ким Чен Ын.

Льюис заявил, что совместимость с системой вертикальной загрузки сделает это оружие еще более привлекательным для экспорта в страны, которые отрезаны от других поставщиков оружия или не могут себе позволить его. К тому же это северокорейское оружие и ракеты намного дешевле российских аналогов.

Пока военные эксперты уверены, что новые северокорейские корабли значительно уступают военному флоту США и Южной Кореи, но они показывают, что Пхеньян серьезно относится к инвестициям в улучшение своего флота.

Напомним, в начале марта Ким Чен Ын съездил полюбоваться на атомную подводную лодку, которую строят в КНДР.