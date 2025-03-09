Имеет управляемые ракеты: КНДР впервые показала атомную подводную лодку, которую строит (фото)

По словам экспертов, подводная лодка весом 6000 или 7000 тонн может нести на борту около 10 ракет с ядерным зарядом.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын совершил визит на верфь, где строится атомная подводная лодка. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на государственное информационное агентство КНДР KCNA.

В частности, северокорейское СМИ опубликовало фото с изображением "атомной подводной лодки с управляемыми ракетами", на котором также видно Ким Чен Ына.

Издание не предоставило подробностей о подводной лодке, но сообщило, что лидер КНДР был проинформирован о ее строительстве.

Строительство атомной подводной лодки в КНДР Фото: KCNA

По словам южнокорейского эксперта по подводным лодкам Мун Кун Сика, подводная лодка весом 6000 или 7000 тонн может нести на борту около 10 ракет. Он сказал, что использование термина "стратегические управляемые ракеты" означает, что они будут нести ядерное оружие.

Это первый случай, когда Северная Корея обнародовала строительство и внешний вид корабля.

Отмечается, что во время инспектирования Ким осмотрел "атомную стратегическую подводную лодку с управляемыми ракетами", которая строится в соответствии с решением обороны, обнародованного на съезде правящей партии КНДР в 2021 году.

Атомная подводная лодка является одной из сложных систем вооружений, которые Ким Чен Ын пообещал разработать во время съезда партии. Среди них спутники-разведчики и межконтинентальные баллистические ракеты на твердом топливе.

В сентябре 2023 года Северная Корея показала, как она утверждала, свою первую тактическую атомную подводную лодку, способную осуществить подводную ядерную атаку. Тогда Ким объявил о планах строить больше подводных лодок, в том числе атомных.

Напомним, 7 марта издание Daily Mail сообщило, что в КНДР "исчезли" 20 элитных солдат Ким Чен Ына.

Фокус также писал о том, что семьи северокорейских солдат, захваченных в плен ВСУ, будут казнены.