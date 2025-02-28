"Ядерное сдерживание": Ким Чен Ын запустил ракеты и заявил, что готов к войне

Северокорейский диктатор устроил запуск ракет незадолго до того, как США и Южная Корея проведут совместные учения.

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Ким Чен Ын лично руководил запуском стратегических крылатых ракет в водах у западного побережья КНДР. А потом заявил о полной готовности ядерных сил страны к войне и их применению. Об этом сообщает Yonhap.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), ракетное подразделение Корейской народной армии (КНА) в западных районах провело учения по запуску в среду утром под руководством Ким Чен Ына, который в кожаном пальто и каракулевой шапке с биноклем наблюдал за запуском.

Испытания ракет в КНДР Фото: KCNA Испытания ракет в КНДР Фото: KCNA

Согласно докладу, учения были направлены на то, чтобы проинформировать противников страны о возможностях контратаки КНДР, о готовности различных северокорейских средств ядерных операций, а также для того, чтобы продемонстрировать надежность ядерного сдерживания Северной Кореи.

Ким Чен Ын сообщил о постоянной защите "суверенных прав и безопасности КНДР" с помощью "надежного ядерного щита".

"Мощная ударная способность гарантирует совершеннейшую способность сдерживания и обороны", — сказал Ким, подчеркнув, что Северная Корея должна стремиться к "более полной боеготовности ядерных сил и полной готовности к их применению".

По данным KCNA, "ракеты точно поразили цели, пролетев по овальной траектории длиной 1587 километров в течение 7961–7973 секунд".

Испытания ракет в КНДР Фото: KCNA

Военные Южной Кореи подтвердили факт запуска ракет в сторону Желтого моря примерно в 8 утра 26 февраля, и эти данные анализируются южнокорейскими и американскими разведывательными службами.

"Наши военные внимательно следят за различными действиями Северной Кореи в рамках твердой позиции совместной обороны Южной Кореи и США, чтобы Северная Корея не могла неправильно оценить текущую ситуацию в сфере безопасности", — говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.

Февральский запуск ракет Северной Кореей стал уже вторым с 25 января. Тогда КНДР провела испытания так называемых стратегических крылатых управляемых ракет класса "море-земля", что стало первым запуском ракеты с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа.

Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском ракет Фото: KCNA

Учения состоялись накануне крупных весенних военных учений Южной Кореи и США под названием "Щит свободы", которые должны начаться в марте. Пхеньян давно осуждает совместные военные учения союзников как репетицию вторжения. Сеул и Вашингтон заявили, что их военные учения носят оборонительный характер.

Напомним, ранее стало известно, что Россия поставит Северной Корее истребители в обмен на тысячи солдат, которые Пхеньян отправил в поддержку российских войск против Украины. Речь идет об истребителях советской эпохи МиГ-29 и Су-27, выпущенных около 40 лет назад.