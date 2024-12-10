За северокорейских военных РФ передаст КНДР истребители МиГ-29 и Су-27: что известно

По словам главы Тихоокеанских сил США Сэмюэля Папаро, МиГ-29 и Су-27 не считаются современными авиаплатформами, но при этом остаются "грозными" средствами, способными укрепить военно-воздушную мощь КНДР.

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Россия поставит Северной Корее истребители в обмен на тысячи солдат, которые Пхеньян отправил в поддержку российских войск против Украины. Об этом заявил глава Тихоокеанских сил США адмирал Сэмюэл Папаро, сообщает Newsweek.

Речь об истребителях советской эпохи МиГ-29 и Су-27, выпущенных около 40 лет назад. По словам Папаро, солдаты находятся в зонах боевых действий, но еще не участвовали в боях. Это заявление противоречит недавним комментариям президента Украины Владимира Зеленского.

Папаро отметил, что МиГ-29 и Су-27 не считаются современными авиаплатформами, но при этом остаются "грозными" средствами, способными укрепить военно-воздушную мощь КНДР. Свой парк боевых самолетов Пхеньян закупал у Советского Союза, а затем у Китая.

Адмирал Папаро тякже добавил, что отправка солдат была запланирована Северной Кореей по собственной инициативе, но не уточнил их количество.

Авиация КНДР

Воздушные силы Северной Кореи располагают парком устаревших самолетов советского и китайского производства, возраст некоторых доходит до 80 лет.

Су -27

Су -27

Это МиГ-17, МиГ-19 и МиГ-21 и их китайские копии, а также МиГ-23. Однако на вооружении есть и относительно современные истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Их Пхеньян получил в конце 80-х — начале 90-х годов.

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), текущий парк ВС КНДР состоит из более чем 400 истребителей, 80 легких бомбардировщиков и более 200 транспортных самолетов. Большая их часть находится в нелетном состоянии и неподвижно стоит на аэродромах на протяжении многих лет из-за отсутствия запчастей.

Ил-76 КНДР

Но недавние спутниковые снимки показали, что КНДР все же добивается существенного прогресса в обновлении транспортной авиации, и предпринимались попытки создать первый самолет раннего предупреждения AEW.

Напомним, что солдаты КНДР в Курской области жаловались на недоедание, из-за чего пришлось привлечь генерала РФ.

Также Фокус в своем материале выяснял, почему США отрицают участие солдат КНДР в боях против Украины.